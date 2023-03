Poruquoi on ne mobilise pas plus pour le climat? Parce que le cerveau refoule! ©Film à la patte

Bien qu’une réelle prise de conscience des populations soit en cours - la multiplication des catastrophes naturelles et des records de chaleur aidant, les activités humaines qui accentuent le réchauffement climatique restent inchangées, comme si la menace était... irréelle. Cet immobilisme collectif pourrait trouver son origine dans le cerveau, nous explique ce documentaire de Raphaël Hitier. Nombre de biais cognitifs entravent en effet le jugement.

2. Mardi 21: Face à Poutine - ARTE, 20 h 55

Énorme soirée dédiée au conflit ukrainien avec ce documentaire anglais en trois parties de Norma Percy qui remonte jusqu’à 2013 pour expliquer les différentes étapes, de l’invasion de la Crimée aux interventions dans le conflit Syrien, qui ont amené le leader russe Wladimir Poutine à cette guerre absurde et qui est en train de faire plusieurs centaines de milliers de victimes.

3. Mercredi 22 : La dernière sentinelle - FRANCE 2, 23 h 50

Une île bourrée de mystère, qui a échappé à l'esclavage et à la modernité.

En 2018, la mort mystérieuse d’un Américain de 27 ans sur le rivage d’une petite île de l’océan Indien a fait le tour de la planète. On découvre alors l’existence des Sentinelles, la tribu la plus isolée de la planète que ce docu de 2 022 nous présente. Personne ne connaît leur langue ni leur histoire. Leur île, de la taille de Manhattan, demeure une énigme. Alors que les îles voisines ont connu l’esclavage, les Sentinelles n’ont jamais renoncé à leur liberté

4. Jeudi 23: "Blackport", épisode 1 - ARTE, 20 h 55

Une série islandaise en huit épisodes (sortie en 2 021) et qui nous ramène de 1983 à 1991, du sommet réunissant Reagan et Gorbatchev à Reykjavík à l’apparition de la culture punk, en passant par la légalisation de la bière. On y voit une communauté islandaise obligée de s’adapter à l’évolution de la société islandaise et en particulier à la réforme des quotas liés à la pêche, tout en tentant de rester unis.

5. Vendredi 24: Suède - Belgique, revoilà les Diables - La UNE, 20 h 20

Domenico Tedesco, l'homme qui doit assumer l'après Roberto Martinez.

C’est le début des qualifications pour l’Euro 2024, mais surtout le premier match du nouvel entraîneur national, l’Allemand Tedesco. Qui sera dans sa sélection ? Les Diables "nouvelle vague", mélange de talents émergents et de quelques anciens, vont-ils pouvoir faire oublier le fiasco de la Coupe du monde au Qatar ? Beaucoup d’enjeux autour de cette rentrée face aux solides suédois.