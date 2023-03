Netflix : une série pour enfants annulée après le coming-out non binaire d’un de ses personnages

C’est l’histoire d’un épisode qui fait débat. Dans la 5e saison du dessin animé « Ridley Jones : la protectrice de musée », diffusé sur Netflix depuis le début du mois de mars 2023, le bison Fred a marqué les esprits en avouant son mal-être à sa grand-mère Dottie : « La meilleure façon de me sentir moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Je suis non-binaire et ce prénom sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. » Une révélation qui est mal passée auprès d’une partie des téléspectateurs, choqués par de tels propos dans une série destinée à de très jeunes enfants.