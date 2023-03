De nombreux célèbres candidats de Koh-Lanta étaient présents à la Citadelle de Namur ce week-end

Kol Lanta Kohpains aventuriers Namur Trottinettes retrouvailles lutte cancer pancreas Bertrand Kamal hommage ©Jean Luc Flemal

“On est en train de peaufiner les derniers détails (plaques d’immatriculation, application, droits et assurances, moyens de payement, etc.) car il y a quand même 1 000 trottinettes qui vont être déployées sur la capitale, nous confie celui qui a quitté l’aventure de TF1 après deux émissions. “Ça a été un plaisir de les voir sur mes trottinettes. C’était l’idée de Javier de faire cette activité ludique. C’était une première et elles ont réussi à monter la citadelle sans problème !” Mais Emin, dont les trottinettes sont bridées aux 25 km/h autorisés, l’avoue. “Après, les aventuriers ce sont des têtes brûlées ! Je pensais qu’ils allaient y aller mollo mais j’en ai vu qui faisaient des zig zag entre les plots, des sortes de wheeling, etc. Pour eux, c’était un défouloir mais j’ai dû jouer au policier en leur disant que si on les utilise mal, ça peut être dangereux ! Une trottinette n’est pas faite pour faire les fous mais bien pour se déplacer.”

Et si les candidats ont profité de ces trottinettes pour se réunir une nouvelle fois, les fans namurois de l’émission ont pu profiter de ce moment pour discuter avec eux.