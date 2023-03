Dans l’épisode de ce samedi 18 mars, diffusé sur Club RTL, ce sont les Belges Jason et Paloma qui ont été éliminés. Malheureusement, les Montois ont été victimes de l’alliance formée par les autres binômes.

En effet, le couple belge a été éliminé lors du choix secret. Victime de l’alliance des binômes formés par Nathalie et Angie, Alexandre et Chirine et Laura et Nathalie.

Paloma et Jason ont confié leur amertume, même s'ils disent avoir aujourd'hui digéré l'élimination : "Ces alliances se sont faites très vite au début de l’aventure. Beaucoup se sont ligués contre nous et ça nous mettait toujours la pression. Avec la nouveauté des choix secrets cette année, on constate que la stratégie a pris le dessus sur le mérite et on le vit très mal. On n’a pas démérité sur la course et on se retrouve malgré tout sur la sellette."

guillement Avec la nouveauté des choix secrets, on constate que la stratégie a pris le dessus sur le mérite et on le vit très mal

Le couple belge avait plus tôt fait alliance avec Clément et Emeline, avec qui ils étaient "vraiment sur la même longueur d’onde". Malheureusement, cette alliance n’a pas fonctionné. Clément et Emeline n’ont pas participé au vote du choix secret lors du 5e épisode de l’émission. Jason espère toutefois que les deux meilleurs amis vont gagner cette aventure.

Direction le Paraguay

Dans un extrait publié sur Twitter par M6, on peut notamment voir Jason et Paloma assister à une rencontre de football du club local. Les Belges se sont notamment amusés à lancer une ola dans le public.

Une belle manière de découvrir un pays méconnu d’Amérique du sud, le Paraguay.