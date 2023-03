P : ll y a un goût d’inachevé, une amertume bien présente. On ne va pas se cacher qu’on avait le potentiel et les capacités pour aller plus loin. Avec la nouveauté des choix secrets cette année, on constate que la stratégie a pris le dessus sur le mérite et on le vit très mal. On n’a pas démérité sur la course et on se retrouve malgré tout sur la sellette. Se faire éliminer par Étienne, c’est encore plus compliqué.

J : Tous les candidats se liguaient contre nous, ce qui nous a donné une pression supplémentaire. C’est la 3e fois qu’on allait au duel final, contre Étienne. C’est le jeu, il nous a sortis.

Ça n’a pas été trop difficile de perdre contre Étienne ?

J : Je pense que je ne m’en remettrai jamais (rires). Ça fait mal de me dire que j’ai perdu contre lui : il a déjà abandonné, ce n’est pas le mec le plus optimiste, il est nonchalant. Et sur ce coup-là, ça a joué en sa faveur au moment de faire du stop. Lui était tout relax et moi j’étais à 200 à l’heure, je jouais mon aventure.

P : C’était un peu du poker ce duel final… Et notre rêve d’aller au bout de Pékin Express s’est écroulé en une fraction de secondes. Quand je vois arriver Étienne en premier, on sait qu’on va rentrer en Belgique et c’est très dur parce qu’on était bien lancé, on prenait confiance et ça s’est fini brutalement.

Vous avez digéré l’élimination aujourd’hui ?

J : Il y a toujours une épine dans le pied forcément, mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis et j’accepte ma défaite, les jeux sont faits.

Si vous ne deviez retenir qu’une chose de l’aventure Pékin Express ?

P : La danse des canards dans le salon de Mamie Bertha. L’amour inconditionnel des locaux nous a marqués, surtout envers deux inconnus comme nous, on aurait dit qu’on faisait partie de leur famille. La différence de mentalité avec la Belgique est frappante. Tous les moments chez les locaux sont uniques. On apprend à travers eux, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur amour.

J : Les paysages, le dépaysement tout au long de l’aventure, c’était juste «wow».

Qu’est-ce que cette aventure a changé dans vos vies ?

J : Paloma m’a énormément impressionné. Elle s’est découvert une âme de Wonder Woman et elle était prête à tout.

P : C’était tellement un rêve d’enfant de faire Pékin Express… J’avais tendance dans la vie de tous les jours à me sous-estimer et j’ai remarqué que j’étais bien plus forte que ce que j’osais croire.

J : Pour moi aussi, ça a été de me rendre compte que j’étais un vrai compétiteur. Les gens me disent “Mais tu n’avais pas faim à midi ?”, non, j’étais concentré sur mon objectif. Ça n’empêche que quand on arrive chez les locaux le soir, le ventre fait “oh, moi j’ai la dalle” (rires). On s’est aussi rendu compte de la chance qu’on a d’habiter en Europe, d’avoir notre confort.

P : Oui, j’ai l’impression d’être revenue dans la simplicité, j’avais tendance à acheter beaucoup de choses et je ne le fais plus. J’ai vendu énormément de mes vêtements parce que je me rends compte que ça ne me sert à rien, que ça ne nous rend pas beaucoup plus heureux. Le bonheur, ça se trouve dans le partage, dans l’amour finalement.

Et qu’avez-vous moins apprécié dans l’aventure ?

J : Les alliances. Même avec le choix secret, rien n’interdit aux candidats d’être fair-play. On avait décidé de l’être. Tout le monde s’est allié contre nous quasiment dès le départ pour se protéger, ce qui n’est pas vraiment dans nos valeurs.

P : On a fait les frais du côté stratégique, mais l’aventure était vraiment incroyable à part ça !

J : On est parti dans l’état d’esprit trop bon enfant, un peu bisounours, qu’on aurait plus si on refaisait l’aventure.

Donc vous seriez partant pour une nouvelle saison ?

J : La question ne se pose même pas, envoyez directement le contrat, on le signe et on part demain s’il faut (rires) ! Que ce soit pour un itinéraire bis ou une revanche on va revenir encore plus forts, on va retourner la télé ! On aura ce goût de revanche.