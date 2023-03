Ils parlent comme nous... avec leurs mains! ©© Anja Krug-Metzinger

Parce qu’ils sont nos proches parents, les grands singes, en particulier les chimpanzés et les bonobos, peuvent nous aider à comprendre l’hominisation (l’ensemble des processus évolutifs qui a conduit à l’apparition de l’homme). Tourné au Nigeria, en Tanzanie et dans un parc zoologique néerlandais, ce documentaire étudie ce qui nous distingue et nous rapproche d’eux. Et il démontre que nous avons beaucoup en commun avec eux, à commencer par la gestuelle des mains.

2. Samedi 18: Les Grosses têtes - France 2, 21 h 10

Tiens, Laurent Ruquier un samedi soir sur France 2…. ©© Jack Tribeca - Bestimage

Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes fêtent l’arrivée du printemps avec une soirée colorée et festive. Loin de se reposer sur leurs lauriers, les Grosses Têtes répondront comme d’habitude à des questions de culture générale… Et dans la bonne humeur habituelle, happenings et surprises se succéderont, rythmés par les notes chaudes d’un orchestre ! Viendront pimenter la soirée: Clara Morgane, Kamel Ouali et son Paradis Latin, mais aussi Isabelle Boulay, Victoria Abril et Arnaud Ducret.

3. Dimanche 19: "Le Jardin extraordinaire" - La UNE, 20 h 20

Le raton laveur attire la sympathie par son look, mais sont chez nous une menace pour la biodiversité; ©Riverwalker - stock.adobe.com

Avec sa frimousse bardée d’un masque de Zorro et ses mimiques parfois amusantes, le raton laveur attire plutôt la sympathie. Les plus anciens se souviendront peut-être d’un épisode de La petite maison dans la prairie où Laura Ingalls décide d’en recueillir un spécimen à la maison.

Malheureusement, le raton laveur ne se limite pas à ce genre de dégâts mineurs. Espèce originaire d’Amérique du Nord, il a été réintroduit en Europe dans les années 30, après sa disparition totale dans nos contrées.

Cet animal opportuniste est considéré chez nous comme une espèce exotique envahissante. Il n’a quasiment pas de prédateur naturel et selon les estimations, sa population se situerait entre 40 000 et 75 000 en Wallonie. Ils constituent une vraie menace pour la biodiversité, notamment pour les populations de batraciens.

Dans cet épisode du Jardin extraordinaire, Tanguy Dumortier s’intéresse à la problématique avec la diffusion d’un documentaire français qui se penche sur les étonnantes facultés d’adaptation de la bestiole – réputé pour ses aptitudes de chasseur – en se rendant dans son habitant naturel en Floride. On y suit une portée de ratons depuis leur naissance jusqu’à l’âge adulte.

3. Dimanche 19 : L’autre rêve de Martin Luther King - France 5, 22h45

Martin Luthier King, militant de l’égalité raciale mais aussi de la justice sociale. ©© Flip Schulke/CORBIS/Corbis via Getty Images - BROTHERFILMS

Le véritable rêve du pasteur américain Martin Luther King ne s’est jamais limité aux droits civiques. Il espérait une Amérique juste, où la pauvreté n’aurait plus sa place. Durant les quatre dernières années de sa vie, raconte ce docu de Barbara Necek (2 022), il a mobilisé toute son énergie pour réaliser cet "autre rêve". Mais les obstacles seront nombreux: il sera conspué par l’Amérique blanche, raciste, mais aussi abandonné par la classe politique et une partie des siens, décidés à tourner le dos au principe de non-violence.

4. Dimanche 19: "Sir Michaël Caine" - ARTE, 23 h 45

Né en 1933, Joseph Maurice Micklewhite, fils d’une femme de ménage, se jure de réussir sa vie au chevet de son père, porteur au marché aux poissons. C’est sous les traits d’un séducteur désinvolte et sous le nom de Michael Caine que le jeune cockney à l’accent repoussoir crève l’écran en 1966, dans "Alfie, le dragueur". Depuis, on ne compte plus les films marqués par la présence singulière de ce comédien racé qui, dans sa nonantième année, semble toujours capable de surprendre.