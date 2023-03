Ce jeudi soir à la télé: la baie de Naples et ses dangereux volcans sous surveillance

À proximité se trouvent d’autres volcans comme le Stromboli ou l’Etna, dont les colères régulières sont réputées partout dans le monde, et qui pourraient bien eux aussi, déstabiliser la région.

Toute la zone est donc en permanence sous l’œil des volcanologues qui, jour et nuit, cherchent à percer leur comportement volcanique afin d’éviter un désastre humain car dans la baie de Naples ce sont plus de trois millions de personnes qui vivent sur ces bombes à retardement.

L’Etna et le Vésuve sont d’ailleurs inscrits sur la liste des "Decade Volcanoes", qui comporte seize volcans identifiés par l’Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la Terre comme étant à surveiller de près, suite à leur activité éruptive récente et à la présence importante de populations à proximité.

Ce film de Thomas Marlier et Laurence Thiriat a été tourné dans des sites naturels et archéologiques grandioses. Il est servi par des images de synthèse époustouflantes, qui nous plonge au cœur de ces monstres de feu et de leur colère souvent meurtrière.

