Kendji Girac sera le parrain du Télévie 2023

Dès le 15/04, Ludovic Daxhelet repartira sur les routes en cuistax, avec des étapes à Nivelles, Gembloux, Huy, Rochefort… On y reviendra.

Les cyclos du cœur feront également leur retour avec une boucle de 120 kilomètres Bassenge-Aubel-Bassenge (province de Liège) le 10 avril. Et du 21 au 23 juin, Jean-Michel Zecca, accompagné de Philippe Gilbert, fera l’ascension de l’Alpe d’Huez pour la bonne cause. Le 21 avril, dès 18 h, les 24 h gaming seront à nouveau de la partie, mais sous l’appellation: Red Live. Les dons peuvent être effectués depuis le site televie.be ou par téléphone (0800/98 800) et SMS (8000) dès l’ouverture du compteur.