Pendant quelques mois, il a affronté un burn-out. Il s’est confié au magazine S, de Sophie Davant. “À mon retour de ces incroyables voyages dans Rendez-vous en terre inconnue, j’étais émotionnellement épuisé”, explique Frédéric Lopez. “Paris était tellement synonyme de travail qu’il fallait que j’aille ailleurs, que je parte en week-end, que je m’enfuis, quand même.”

L’animateur disait même ne pas se sentir chez lui dans son appartement: “J’étais à saturation, je me suis un peu brûlé les ailes”. “J’avais la sensation d’être un TGV. Je me souviens d’avoir croisé un pote dans la rue au mois de septembre qui m’a demandé quand on dînait ensemble, je me suis entendu lui répondre 'en novembre'. Là, je me suis dit que quelque chose n’allait pas.”

À l’heure actuelle, Frédéric Lopez va mieux. Même s'il continue à voir un thérapeute: “Si j’étais très hypocrite et que je vous disais non, je mentirais”.