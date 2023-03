Élodie éliminée de Koh-Lanta 2023, le feu sacré sur TF1: "J’en veux au destin"

Élodie, une première réaction à cette élimination ?

Je suis déçue évidemment. C’est un rêve qui se brise… Je ne m’en veux pas personnellement car j’ai essayé de tout donner, mais j’aurais aimé que mon Koh-Lanta se passe de manière différente. J’aurais notamment aimé avoir un peu plus de chance… Je pense que cela a eu une influence sur cette épreuve éliminatoire au niveau du mental. J’en veux au destin…

C’est vrai que vous avez tiré trois fois la boule noire, qui vous a empêchée de participer à autant d’épreuves. Vous qui jouez souvent dans le cadre de votre métier, vous avez toujours autant de malchance ?

Non ! En général, je n’ai pas trop de malchance. Mais comme je vous l’avais dit lors de la précédente interview, je n’ai pas eu beaucoup de chance au niveau de ma santé (NDLR: Élodie a eu un cancer du sein) mais après ma sélection pour Koh-Lanta, je croyais que les planètes étaient alignées, mais cela n’a pas été le cas.

Dans votre vidéo de présentation, vous disiez être un vrai rayon de soleil, mais ce n’est pas ce que l’on a vu à l’écran…

L’émission ne dure que 90 minutes alors que nous sommes sur le camp 24h/24. Mais bon, je suis aussi une personne très émotive et hypersensible. Je me suis sentie sur la sellette et j’en ai eu marre de ne pas pouvoir montrer qui j’étais réellement. Mais je vous assure que reste un rayon de soleil pour tous les gens qui me côtoient, même si cela ne s’est pas beaucoup vu dans les épisodes.

Vous vous étiez exercée à faire du feu ?

Aussi bizarre que cela puisse paraître, oui ! Je me suis entraînée de très longues heures, j’ai même eu des cloches sur mes mains. J’ai tenté la méthode d’un bout de bois que l’on frotte contre un autre bout de bois. Je n’ai jamais réussi à aller jusqu’au bout, mais j’avais obtenu un peu de fumée. C’est très compliqué.

Revenons sur le 3e épisode, où vous étiez déjà clairement en danger lors du conseil. Et vous avez simulé la découverte d’un collier…

Je n’avais plus d’espoir (rires). J’ai juste vu des broussailles qui traînaient à terre et j’ai tenté le coup… À la base, c’était pour rire. Puis, j’ai entendu que mon coup de bluff avait marché, certains se méfiaient. Mais cela n’a pas duré longtemps car mon attitude m’a un peu trahie. Je n’étais pas calme du tout ! Je me suis grillée toute seule.

Vous retirez quoi de cette aventure ?

Cela m’a prouvé que quand on avait un rêve et que l’on y croyait énormément, tout était possible. J’ai quand même été choisie parmi 40 000 candidats. Cela veut dire que ma personnalité a attiré l’attention. Cela n’est pas la fin que j’espérais, mais j’ai tout de même réalisé la moitié de mon rêve.

On sait que parfois, les candidats éliminés lors d’une épreuve à élimination directe reviennent dans l’aventure… Cela vous a traversé l’esprit ?

Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous raconter la suite, mais je peux vous dire que j’ai prié très fort pour qu’il y ait un abandon (rires). Et mon sac était prêt pour une seconde aventure.

Vous avez gardé des contacts avec les candidats ?

Oui, bien sûr. On m’a vue un peu "borderline" lors du dernier épisode, mais je me suis très bien entendue avec Emin, qui a un parcours de vie extraordinaire. J’adore Alexandre, j’aime bien aussi Héléna, qui habit pas loin de chez moi mais on se voit beaucoup moins car nous avons des emplois du temps très chargés. J’apprécie Laura, Anne-Sophie…

Alexandre était le stratège des rouges, mais il a été éliminé la semaine dernière. Qui est le stratège désormais ?

Je pense que les plus silencieux sont les plus stratèges. Pour moi, Rudy parle trop et n’est pas un stratège. Anne-Sophie est beaucoup plus stratège que ce que l’on peut croire. Esteban également.

Lors de la diffusion, vous avez été marquée par quoi ?

Honnêtement, je ne me voyais pas aussi maladroite (rires). Et puis quand on m’a vue chercher le collier et répéter "Je suis la meilleure", cela a pu passer pour de l’arrogance alors que j’essayais juste de m’encourager. Globalement, je me suis trouvée drôle à l’écran. Et même si je suis partie dans une sorte de paranoïa à un moment, je suis restée moi-même.

Depuis, vous avez appris à cuire du poisson ?

Non, mais je ne mange pas de poisson ! À part du poisson cru ou des bâtonnets surgelés… (rires)

J’ai vu sur vos réseaux sociaux que vous alliez vous lancer dans la chanson…

C’est un peu présomptueux. Un nouveau challenge serait de m’entendre à la radio. J’ai trois titres pop et qui bougent bien en préparation, avec des textes sur la vie écrits avec un ami. J’ai hâte que ça sorte.

Vous avez posté des vidéos de reprises sur Youtube. Vous n’allez pas en faire une d’"Allumez le feu" ?

J’ai hésité ! Je me suis dit que cela ferait un buzz incroyable, mais le temps m’a manqué. Peut-être d’ici le week-end…

Vous aimeriez faire d’autres émissions à la télé ?

Non ! Mon objectif, c’est de revenir sur Koh-Lanta.