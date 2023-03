Elles sont ouvrières, agent de sécurité, infirmière ou employée de station-service et prennent le chemin du travail à l’heure où d’autres regagnent leur foyer. En filmant 24 heures de leur vie quotidienne, du cadre professionnel jusqu’au domicile, ce docu de Guillaume Terver (2 022) relève les répercussions de ce rythme de travail sur leurs vies et interroge la place de la femme dans la société d’aujourd’hui.

2. Mardi 14: "Cobalt, l’envers du rêve électrique" - ARTE, 21 h 35

L’extraction du cobalt, nécessaire pour les voitures électriques, réduit des individus à une nouvelle forme d’esclavage. ©© Les Films du Tambour de Soie/Dancing Dog Productions

La voiture électrique porte la promesse d’une transition écologique propre. Le marché automobile mondial concentre ses efforts sur une production compétitive dont la clef est l’exploitation de l’or bleu, le cobalt. Ce minerai, indispensable pour les batteries, est exploité principalement au Congo. Mais au prix de quelle exploitation des populations locales ? Une enquête franco-belge édifiante, signée Arnaud Zajtman et Quentin Noirfalisse.

3. Mercredi 15: Cyber-arnaques, un piège pour tous - La UNE, 20 h 20

Gare aux arnaques, elles peuvent survenir de partout avec le web.

Avec le développement du digital, les arnaqueurs deviennent de plus en plus inventifs et créatifs. Ils font en sorte que vous participiez, sans le savoir, à votre propre dépouillement. Pour mieux comprendre ce phénomène en vogue, le magazine #Investigation a rencontré des victimes et des arnaqueurs. En second sujet, enquête sur les banques alimentaires, ses bénévoles et ses bénéficiaires

4. Jeudi 16: 10 ans déjà de "Cash investigation" - France 2, 21 h 10

Dix ans d’enquêtes et de révélations, le magazine "Cash investigation", mené par Élise Lucet et son micro inquisiteur, méritait bien une émission spéciale. 59 numéros en ont été diffusés depuis sa création. Pour ce numéro inédit, un suivi des enquêtes les plus marquantes est proposé, par exemple les méthodes managériales chez Lidl qui avaient poussé une gérante au suicide.

5. Vendredi 17: "Jean-Claude Van Damme, coup sur coup - La UNE, 20 h 50

Jean-Claude Van Damme répète ses répliques avant de se rendre, on l’imagine, à la visite médicale.

1 988. Un film d’action américain à petit budget connaît un succès mondial inattendu: "Bloodsport". Le cinéma d’arts martiaux se découvre une nouvelle idole: le belge Jean-Claude Van Damme. Surdoué en karaté, doté d’une force et d’une souplesse inédites, Van Damme devient pendant 10 ans l’un des acteurs les mieux côtés d’Hollywood. Mais trop de certitudes et de drogue le feront chuter... Un docu musclé, signé Olivier Monssens.