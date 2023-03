Un comeback fracassant dans Pékin Express

Il avait marqué la saison 15 de Pékin Express l’année dernière : Étienne avait déclaré forfait dès la 3e étape de l’aventure, usé par la course, et avait aussi terminé l’aventure de sa coéquipière Vanessa. En plus de sa nonchalance, le fait qu’il ne comprenne pas toujours les règles du jeu avait aussi bien amusé les internautes.