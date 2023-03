Oui, et c’est un fait que frère Lucas (Clément Manuel) va rapidement découvrir. Il va se dire “On m’a pris pour un imbécile” alors qu’il a appliqué le dogme catholique qui est de faire confiance, de donner une seconde chance, d’être juste. Et il se rend compte qu’autour de lui, personne n’est juste. En plus, avec Béranger, il s’est planté. Du coup, tout va être bousculé dans sa tête. Tout son engagement est ébranlé.

Comment qualifieriez-vous cette ultime saison ?

Ce sera un final très explosif. Ce que je pensais n’est pas arrivé (sourire). J’en ai parlé avec les auteurs qui m’ont dit qu’ils y avaient aussi pensé, mais leur fin est beaucoup plus subversive et intelligente. Ce que j’ai toujours apprécié dans cette série, c’est qu’elle est très bien écrite et bien documentée, avec un vrai regard sur l’histoire de la Belgique, la justice et la société belge, avec en toile de fond l’affaire Dutroux et cette question: "Que fait-on de nos monstres ?". Les auteurs se sont attaqués à un gros morceau et huit ans plus tard, il a fallu en terminer avec cette histoire. Jusqu’à la toute fin, on ne sait pas ce qui va se passer pour Béranger.

Dans votre carrière, vous êtes passé par pas mal de séries belges: "Melting-Pot Café", "Septième Ciel Belgique", "À tort ou à raison", "Esprits de famille"… Vous avez vu l’évolution…

(sourire) Ah oui ! Et c’est pour ça que j’ai voulu faire partie de l’aventure de ce Fonds séries, lancé voici presque dix ans. J’avais foi en cette nouvelle vague de jeunes créateurs. Quand on s’est rencontrés avec les auteurs (NDLR: Antoine Bours, Fred Castadot, Gilles de Voghel, Matthieu Frances et Christopher Yates) ainsi que le réalisateur Gary Seghers, cela a tout de suite matché. Ils ont changé la façon de raconter des histoires à la télé belge.

Vous avez regardé les autres séries produites grâce au Fonds ?

Oui. j’ai bien aimé la première saison de "La Trêve", la seconde un peu moins. j’ai aussi apprécié "Invisibles"… Je n’ai pas encore vu "1985", car je n’ai pas trop le temps en ce moment, mais c’est sur ma liste. J’ai adoré "Pandore". Pour moi, c’est la meilleure… avec "Ennemi public" (sourire). Il y a "Baraki" aussi ! Je trouvais ça bien qu’il y ait ce ton comique et que cela porte un regard différent sur la Belgique.

On vous voit bientôt dans d’autres projets ?

Après "Meurtre en Béarn" (diffusé sur La Une le 19 février dernier), je suis en train de répéter pour une pièce avec Daniel Hanssens, qui joue frère Joseph dans "Ennemi public". La pièce s’intitule Ramsès II. C’est une comédie tordante qui a été écrite par Sébastien Thiéry. Elle sera à l’affiche du centre culturel d’Auderghem du 04 au 9 avril et au centre culturel d’Auderghem du 18 au 23 avril prochains. Cela fait onze ans que je n’ai pas fait de théâtre et donc je suis très content de faire ça.