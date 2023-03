"Ennemi public" saison 3: un final qui s’annonce explosif

La bande-annonce de la saison 1

Voici le synopsis de cette ultime saison: alors que Chloé (Stéphanie Blanchoud) cherche encore désespérément sa petite sœur Jessica (Pauline Étienne), la police découvre la trace de Paul Van Acker dans une région que Guy Béranger (Angelo Bison) semble bien connaître. À l’abbaye de Vielsart, il joue au moine parfait. Mais, poussé par ses pulsions, il profite de chaque instant pour se rendre au village et y repérer qui sera sa prochaine victime. Seul le frère Lucas (Clément Manuel) semble en mesure de le stopper, avant qu’il ne soit trop tard…

Tout cela sera concentré sur six épisodes et non plus sur dix, à la demande de la RTBF qui souhaitait plus coller à la tendance actuelle des mini-séries ramassées sur six épisodes. "C’est toujours un peu frustrant, car nous avions plus d’histoires en magasin, commente Matthieu Frances. Ce n’est pas notre décision, mais c’est la règle du jeu. L’avantage, c’est qu’il y a une écriture plus dense, tout en gardant un vrai rythme de série. On ne voulait pas que l’on sente que l’on avait compressé les choses."

"Énormément d’émotion"

Malgré cela, Matthieu Frances le promet: le téléspectateur trouvera toutes les réponses à toutes les questions qu’il a pu se poser. "Il y aura surtout énormément d’émotion. On continuera à voir Guy Béranger et son opportunisme, mais on sera plus avec les victimes et moins du côté du monstre… Il y aura aussi pas mal de violence sur la fin, avec un final explosif."

Le réalisateur Gary Seghers - qui a aussi réalisé Coyotes – confirme. "Je crois que les auteurs ont fait du bon travail. Ils ne sont pas partis dans tous les sens et il y a un point commun qui va rediriger toutes les histoires…" Le tournage de cette ultime saison s’est déroulé en été plutôt qu’en hiver pour les deux précédentes. "Cela donne une saison finale plus lumineuse, avec des tons plus chauds. Cela nous a donné une motivation supplémentaire pour ne pas rester sur la même ligne que les deux précédentes saisons", poursuit le réalisateur.

Pour toute l’équipe d’ Ennemi public, cette diffusion de la saison 3 sur La Une signifie une sorte de libération. "C’est une machine énorme qui a pris beaucoup de place dans nos vies, confirme Matthieu Frances. C’est agréable de pouvoir en sortir, même si c’est aussi particulier de dire au revoir à tout ça, ainsi qu’aux acteurs. Mais on va se retrouver sur d’autres projets, c’est sûr. Personnellement, je travaille sur deux séries et un long-métrage."

Si vous avez peur d’être un peu perdu, n’ayez aucune crainte. Tout d’abord, la RTBF a mis à disposition sur Auvio les deux premières saisons en intégralité. Ensuite, un récapitulatif est prévu le dimanche avant le JT (19 h 25). "Ce sera dans un format original puisque ce seront les comédiens principaux qui feront leur propre récapitulatif. Ils commenteront eux-mêmes leur histoire depuis le début de la saison 1 jusqu’à la fin de la saison 2."

La Une, dimanche, 20.55