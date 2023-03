Pourquoi le Studio Foot du vendredi soir a disparu

Ces dernières semaines, ce sont par exemple des matches comme Ostende-Bruges, Malines-Genk, Ostende-Anderlecht ou encore Standard-Eupen qui ont été privés de cette fenêtre d’exposition que l’on pensait immuable. Bruges-Union, disputé le 10 février, a par contre bénéficié d’un résumé tardif, lui : “Nous nous réservons la possibilité de proposer des résumés de gros matches, explique Benoît Delhauteur, le chef des sports de la RTBF. De la même façon, nous avions proposé un Studio Foot spécial à l’occasion du Boxing Day, parce que plusieurs rencontres étaient au programme : ça avait du sens, ce soir-là.”

guillement Ce résumé qui tombait comme un cheveu dans la soupe au milieu d'autres programmes n'était pas ce qu'il y avait de plus cohérent

Entendez : ça n’en a plus guère quand une seule rencontre est au programme de la soirée. Car oui, la disparition du résumé du vendredi soir ne doit rien au hasard : “C’est une décision qui date du début de saison”, assume Benoît Delhauteur, qui pointe deux raisons majeures pour expliquer ce choix éditorial : “D’abord, du point de vue de la programmation, ce résumé qui tombait comme un cheveu dans la soupe au milieu d’autres programmes n’était pas ce qu’il y avait de plus cohérent ; ensuite, c’est une question de ressources : en 2023, nous assurerons plus de 1700 heures de direct tandis que nous développons, par ailleurs, de plus en plus de projets digitaux. Cela demande de procéder à des arbitrages.”

Pas d’obligation contractuelle

Rien, qui plus est, n’oblige la RTBF à diffuser de résumé le vendredi, pas même le contrat qui la lie à la Pro League jusqu’en 2025, comme le confirme son porte-parole, Stijn Van Bever : “La seule obligation de la RTBF, c’est de diffuser les résumés des matches. Mais la façon dont elle le fait, et le canal par lequel elle le fait, ça la regarde. Cela relève de son autonomie éditoriale. Elle pourrait, si elle le souhaitait, les diffuser dans le cadre de son journal télévisé. Et nous n’aurions rien à y redire.”

On n’en est pas encore là, bien entendu. Mais ce changement quelque part historique – quoique survenu en catimini – est assez révélateur des nouveaux modes de consommation du téléspectateur, invité, ici, à aller chercher sur Auvio ce qu’il ne trouve plus sur la télévision linéaire : “Je comprends, dit poliment le successeur de Michel Lecomte, que cette disparition de la case du vendredi soir puisse s’avérer frustrante pour certains téléspectateurs.” Il rassure toutefois ces derniers : les émissions du samedi et du dimanche ne sont pas en sursis, et conserveront leur place dans la grille des programmes… même si leurs horaires de diffusion sont parfois (très) tardifs, surtout le dimanche : “C’est vrai, mais ça dépend surtout de la durée du programme proposé en prime time”, botte en touche Benoît Delhauteur.