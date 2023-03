Décriée lors de son apparition dans les grilles de RTL TVI en 2017, l’émission de téléréalité Mariés au premier reg ard est petit à petit rentrée dans les habitudes des téléspectateurs de la chaîne privée.

Elle a toujours ses détracteurs – qui lui reprochent notamment de banaliser un acte aussi important que le mariage – mais elle reçoit toujours autant de candidats qui souhaitent tester la formule de cet amour à l’aveugle, même si le taux de formation de couples mariés et qui durent est loin d’être exceptionnel.

Ce qui amène un brin de crédibilité au programme, c’est la participation de scientifiques reconnus en tant qu’experts, trop heureux de disposer d’un grand laboratoire géant. Cette année, aux côtés de la sexologue française Catherine Solano, de la docteur en psychologie Céline Delfosse et de la docteur en sociologie Audrey Van Ouystel, on retrouve un petit nouveau: il s’agit d’Alexandre Destro, psychologue du comportement et de la communication, coach d’hommes politiques ou de personnalités comme le chanteur Ozark Henry.

2. Samedi 11: Soldats belges dans l’armée du Tsar - La Trois 20 h 35

Des Belges dans les tranchées ukrainiennes. C’était durant la guerre de 14.

L’odyssée du Corps expéditionnaire belge des Autos-canons-mitrailleuses est un des épisodes les plus étonnants de la Grande Guerre: de 1915 à 1918, 300 militaires belges feront le tour du monde, sur des navires anglais, américains et français et dans des trains russes, chinois et américains, de Brest à Bordeaux. Ce documentaire de Françoise Lempereur donne la parole à leurs enfants, âgés de 85 à 95 ans, fait revivre des archives retrouvées dans les familles et des centaines de photos prises par les participants à cette véritable odyssée.

3. Samedi 11: "Marie et Elisabeth Tudor, sœurs, reines et rivales" - ARTE, 20 h 50

Sarah Bolger (Mary Tudor) et Joely Richardson (la Reine d’Angleterre Catherine Parr). Une saga qui a fait couler de l’encre… mais aussi du sang.

Fille unique, Marie Tudor devient princesse héritière à 9 ans et apprend à gouverner en régnant sur sa propre cour. Mais après le mariage d’Henri VIII avec Anne Boleyn et la naissance de leur fille Élisabeth, elle est rétrogradée, simple dame au service de sa demi-sœur. Marie se réfugie alors dans la foi catholique. À la faveur de plusieurs événements, elle est couronnée en octobre 1553, à l’âge de 37 ans. Marie et Élisabeth Tudor furent donc demi-sœurs, reines et surtout rivales. C’est ce que raconte ce documentaire tout neuf d’Andrea Oster.

4. Dimanche 12: Imagine dragons en concert - Plug TV, 22 h 45

La groupe Imagine Dragons en public. Le look grunge fait toujours recette...

Capturée dans le cadre de leur tournée, "Smoke + Mirrors Live", cette captation d’un des groupes les plus populaires du monde, Imagine Dragons propose leurs plus grands succès tels que Demons, It’s Time et The Grammy Radioactive, issus de leur premier album Night Visions. L’album Smoke + Mirrors quant à lui a été classé en 2015 au premier rang des charts dans le monde avec des succès comme I Bet My Life, Gold et Shots. Ce sera suivi d’un autre concert, du groupe Muse, tout aussi énorme.

5. Dimanche 12: "Les fables de La Fontaine", par Bob Wilson - France 4, 21 h 10

Les fables de La Fontaine par la Comédie française, dans la mise en scène de Bob Wilson ©© Agat Films & Cie/La Comédie Française

Considéré comme une légende du théâtre mondial, le metteur en scène (américain) Bob Wilson assume son éclectisme, abordant avec des comédiens de la Comédie française, les fables de La Fontaine. Avec une approche très graphique, il donne aux textes du célèbre moraliste une résonance étonnamment actuelle. Il démontre aussi que les textes de La Fontaine qui mettent en scène des animaux et des végétaux, sont restés, depuis leur première parution en 1668, un succès jamais démenti.