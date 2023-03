Les journalistes de la RTBF ont manifesté leur perte de confiance à l'égard de la direction du média public

La confiance semble ne plus régner entre la direction de la RTBF et les travailleurs. La Société des journalistes (SDJ) a, dans sa majorité, voté la perte de confiance envers la direction du média public. Ce vote concernait notamment l’administrateur général, Jean-Paul Philippot, ainsi que les directeurs des différents pôles (Ressources humaines, contenu, etc), y compris celui de l’information, révèlent nos confrères de Sudinfo.