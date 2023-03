Pendant sept semaines, un jury et des "fans de frites" vont se rendre dans une dizaine de friteries en Wallonie et à Bruxelles afin de sacrer la meilleure d’entre elles. "Après un appel à candidature, nous avons reçu plus de 2 000 réponses, explique Maria Del Rio qui présente l’émission. Pendants deux mois, les équipes sont allées à la rencontre de ces frituristes et ont bouclé un casting de douze friteries, deux dans chaque province wallonne et deux à Bruxelles."

Des experts et des fans

Chaque semaine, un jury d’experts devra juger les deux friteries d’une même province selon trois critères: la qualité de la frite (à travers toute sa préparation), l’accueil et la spécialité de la friterie. Suivant ces critères, ils attribueront une série de points à chacune des friteries et éliront une friterie par province. Ce jury sera composé de David Antoine, animateur sur Radio Contact et RTL TVI mais aussi amateur de frites et créateur de la sauce 16/20 ; Arnaud Delvenne, le finaliste de la dernière saison de Top Chef et Fabienne et Patrick De Corte, des friteries De Corte, institutions des fêtes foraines depuis 130 ans.

Leur décision pourra être chamboulée par la présence d’un deuxième jury composé de 15 "fans de frites". "Ces obsédés de la frite sont capables de manger des frites huit fois par semaine, poursuit Maria Del Rio. Ils vont embarquer à bord d’un bus pour partager une portion de frites et leurs avis. Ils seront à chaque fois accompagnés d’un ambassadeur de la province qui se trouve être également animateur ou animatrice de RTL. On aura par exemple Anne Ruwet pour la province de Liège, Ludovic Daxhelet pour la province du Luxembourg, Émilie Dupuis pour le Hainaut ou Jean-Michel Zecca pour le Brabant wallon."

Ces ambassadeurs auront pour mission de représenter fièrement leur province et d’amener de l’ambiance dans le bus. Déguisements, chansons, infos et découverte de la région, ils endosseront le rôle de G.O.. Mais en tant qu’ambassadeurs, ils ne pourront pas voter.

Fourchette rouge ou fourchette verte

En parallèle du jury, les fans s’arrêteront eux aussi dans chacune des friteries. Leur vote sera basé sur d’autres critères: la globalité de la friterie et l’expérience qu’ils auront vécue lors de leur visite. En plus de goûter les frites, ils pourront aussi déguster tous les plats qu’ils désirent sur le menu. Une fois la dégustation terminée, chaque fan devra voter en déposant dans une urne scellée, une fourchette de friterie. Une fourchette rouge marquera leur déception, une verte signifiera leur enthousiasme pour le lieu qu’ils viennent de découvrir.

Lors du dépouillement qui aura lieu en fin d’émission, la présence d’une majorité de fourchettes vertes fera gagner 1 point supplémentaire à la friterie. Point qui s’ajoutera à la moyenne du jury.

Premier voyage gustatif ce soir sur RTL TVI à 19h50.