Top Chef 2023: les brigades sont composées après le 1er épisode, deux candidats déjà éliminés

Nouveauté de cette année, la chef Hélène Darroze n’aura pas de brigade. Ou presque, puisque la chef hérite d’un nouveau rôle à la tête de la “brigade cachée”, qui remplace la “dernière chance”. Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente dans un concours parallèle. Le gagnant intégrera la brigade rouge en quart de finale de Top Chef.

©Marie ETCHEGOYEN/M6

La seizième candidate, Sarika Sor, gagnante d’Objectif Top Chef, retrouvera la brigade de Philippe Etchebest lors du deuxième épisode.

Une première dans l’émission

Pour la première épreuve qualificative, les premiers candidats ont dû faire leurs preuves autour du thème de la pomme de terre… dans une cuisine en plein air. Une “pomme de mer”, une patate en trompe l’oeil… les candidats n’ont pas manqué d’imagination dans l’assiette. Ni dans les moyens de cuisson ! Miguel a étonné tout son monde en préparant une pomme de terre à la “barbacoa”, avec une technique mexicaine pour cuire ses pommes de terre… sous terre.

La préparation de “taco sans viande au goût de viande” de Mathieu a déclenché un des premiers coups de coeur de l’émission. Mathieu a été plébiscité par les trois chefs (Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel), une première dans l’émission, et a choisi la brigade orange du chef Glenn Viel.

César rend homme à la Belgique

En deuxième partie d’émission, les téléspectateurs ont découvert les sept autres candidats, venus se battre autour du thème de la pomme. Dont César, le candidat “belge” de l’émission qui a tenté de rendre hommage à la Belgique en proposant une gaufre pomme/tourteau en forme de pomme.

À l’issue de cette épreuve, Albane et Gaston n’ont pas été sélectionnés et se sont alors retrouvés en épreuve éliminatoire contre Miguel et Bérangère, perdants lors de l’épreuve de la pomme de terre.

Deux éliminés

Les quatre candidats ont alors eu une heure pour épater les chefs avec leurs recettes sur le thème de la volaille. Leurs plats ont ensuite été dégustés à l’aveugle par les quatre chefs – Hélène Darroze a alors fait son retour pour découvrir secrètement qui serait repêché dans sa brigade. Albane et Gaston ont remporté l’épreuve grâce à un terre/mer de volaille et un poulet rôti en soupe.

Miguel et Bérangère sont déjà deux premiers éliminés… provisoires puisqu'ils bénéficieront d’une deuxième chance dans la brigade secrète d’Hélène Darroze et pourront peut-être réintégrer le concours Top Chef.

La composition des brigades

Après ce premier épisode, les brigades ont toutes été composées et se composent de 4 candidats.