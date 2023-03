À la télé ce mardi soir: l'Irlande, terre de contradictions

Mercredi, cap à l’ouest accidenté de l’île qui porte encore les stigmates du recul des glaciers. Le paysage du Burren, un grand plateau karstique, autrefois récif corallien, bénéficie aujourd’hui d’une biodiversité unique, préservée grâce à une forme d’élevage durable. Et, dans la région du fameux Connemara, les chercheurs ont même acquis de nouvelles connaissances sur la vie maritime. On découvrira que c’est aussi une région où les traditions sont bien ancrées.

Le voyage se poursuit ensuite vers sud de l’Irlande et ses paysages de carte postale. Au sud-ouest, des péninsules montagneuses se dressent dans l’Atlantique. Au large des côtes, différentes espèces de baleines et de rares requins géants trouvent de riches zones où se nourrir ; alors que sur ces terres, le microclimat, très doux, a favorisé l’épanouissement d’une forêt pluviale tempérée qui revêt une grande valeur écologique.

On partira enfin à la découverte de la partie orientale de l’île, centre culturel et historique où l’ancienne et la nouvelle Irlande se rencontrent. La capitale Dublin, moderne métropole informatique et économique, offre aux GAFAM un cadre avantageux. Alors que non loin, se trouvent Newgrange et Knowth, d’impressionnants tumuli celtes datant de l’époque préhistorique. Des péniches naviguent sur le Shannon, le plus long fleuve irlandais, par lequel des navires vikings ont autrefois envahi le pays prouvant une fois encore à quel point l’Irlande reste une terre de contradictions étonnante.

