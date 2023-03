De la Perse à l’Iran: 3 000 ans de civilisations, c’est le titre de cette colossale série documentaire (en trois volets) qui, à l’heure où la Belgique se mobilise pour faire libérer un humanitaire retenu dans les prisons iraniennes, explore l’histoire de la Perse au travers de sa culture et de ses œuvres artistiques et architecturales les plus emblématiques. Car il y a 3 000 ans, les Élamites, déjà, édifiaient des temples en l’honneur du dieu "homme-taureau" Inshushinak qu’ils vénéraient.

2. Samedi 4 : « Ninja warrior, la finale » - TF1, 21h10

La 7e édition de Ninja Warrior touche déjà à sa fin sur TF1. Après avoir affronté la redoutable et inédite Memory Tower, ils sont encore 33 candidats à pouvoir prétendre aux 100 000 euros promis au vainqueur. Impossible de les citer tous ici, mais il y a du niveau, avec notamment les habitués Jean Tezenas du Montcel (qui a atteint la finale à chacune de ses participations et a terminé deux fois premier), les frères Antoine et Clément Gravier (ce dernier (photo) est le tenant du titre et recordman de la Tour, avec un temps de 25 secondes 16 centièmes pour grimper les 23 m de corde), Jérémy Pasquereau ou des petits nouveaux comme le skieur de fond Lucas Chanavat ou le jeune Sébastien Spaeth, spécialiste du parkour.

Mais avant de pouvoir se confronter à la Tour des Héros, il leur reste encore quelques obstacles à franchir. Lors de cette grande finale (qui sera diffusée en deux parties ces samedis 4 et 11 février), les candidats feront face aux fameux trois parcours que connaissent déjà ceux qui ont été finalistes… mais pas seulement. Cette saison, la Tour d’acier s’invite dans la phase finale de la compétition. Du haut de ses 12 mètres, elle imposera des battles à certains candidats, dès l’issue du premier parcours…

Pour succéder à Clément Gravier, le grand vainqueur de la saison 2022, les candidats devront donc déployer tous leurs atouts. Et tous savent que la moindre erreur sera fatale, sauf pour les quatre meilleurs candidats de chacune des soirées de qualification. Ces derniers possèdent en effet un précieux joker qui leur permet de recommencer un obstacle sur lequel ils auraient chuté lors des parcours 1 et 2 de la finale.

Avant de connaître le grand dénouement la semaine prochaine, les finalistes ne sont donc pas au bout de leurs surprises, car le parcours des héros n’a pas encore livré tous ses secrets.

Si cette saison 7 est en perte de vitesse au niveau des audiences sur TF1, elle l’est aussi chez nous, avec un score de 150 000 téléspectateurs pour son démarrage avant une chute inexpliquée à 87 000 pour son 3e numéro et une remontée à 111 000 le week-end dernier. Qu’à cela ne tienne, le casting pour la saison 8 est déjà ouvert depuis novembre 2022.

3 . Samedi 4: «Un artiste, un lieu, un concert» - France 4, 21h35

Dans cette série de concerts réalisés dans des lieux originaux, on va cette fois sur le site de Carnac, en Bretagne, où se trouvent des alignements de pierres assez fascinants. C’est dans cet espace que le violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic et ses musiciens vont jouer des œuvres de Rimski-Korsakov, Bach, Vivaldi, Kreisler, Bloch ainsi que des musiques traditionnelles serbes. Une association bien pensée d’œuvres populaires et d’autres qui le sont moins.

4. Dimanche 5: «Sa dernière course» - ARTE, 23 h 30

À près de 80 ans, Paul Averhoff, jadis champion olympique, est une légende vivante du marathon. Il vit toutefois dans une maison de retraite, à cause de l’état de santé de son épouse. Et il se laisse doucement gagner par la déprime. Lui vient alors un objectif insensé… remporter une nouvelle fois le marathon de Berlin. Peu connu, ce téléfilm allemand (de 2 013) propose un sujet bien dans l’air du temps… la maladie de courir ! Ou comment ne pas la soigner.

5. Dimanche 5: Voyants, sorciers, exorcistes… La Belgique secrète - RTL TVI, 22h25

Le tarot fait toujours recette. Un reportage sur le marché des voyants et autres rebouteux. ©_KUBE_ - stock.adobe.com

Pour l’émission Exclusif, une équipe a enquêté sur un marché discret mais qui a pourtant rapporté des millions d’euros cette année, celui de l’occulte. En Belgique, une personne sur six ferait appel aux arts divinatoires et cela au moins une fois par an. Consultation de gourous, de guérisseurs, voire d’exorcistes. Ils continuent de fasciner et de rentabiliser une certaine crédulité de la population, prête à croire à leur "magie". Quelles sont leurs méthodes ? L’émission tente d’en savoir plus…