Des secrets, encore des secrets dans "Safe", la série Netflix achetée par TF1

Le célèbre romancier a en effet signé, voici plus de cinq ans maintenant, un juteux contrat avec la toute-puissante plateforme de streaming l’engageant à adapter en films ou séries quatorze de ses romans.

Un scénario original

Ont ainsi vu le jour The Stranger, The Woods, Disparu à jamais ou encore Ne t’éloigne pas. Safe sort toutefois du lot puisqu’à l’instar de The Five, elle n’est pas tirée d’une œuvre préexistante mais a été imaginée directement au format télé par le maître britannique du roman policier.

Fruit d’une coproduction avec la France (ce qui explique la présence d’Audrey Fleurot au casting), cette série britannique joue, il fallait s’en douter, la carte des secrets en cascade. Ceux-ci ont pour cadre une petite bourgade anglaise a priori sans histoires, où le brave Tom, chirurgien pédiatre de son état, tente de se reconstruire depuis la disparition de sa femme. Et ça n’est pas toujours simple quand on doit composer avec deux adolescentes à demeure.

Heureusement, la résidence fermée où ils vivent semble les protéger des turpitudes extérieures… jusqu’à ce que Jenny, l’aînée, disparaisse après s’être rendue et avoir pris part à une soirée. Un malheur ne venant jamais seul, surtout chez Harlan Coben, le petit ami de celle-ci, le dénommé Pete, est également aux abonnés absents. De quoi émouvoir la petite communauté, dont le vernis si parfait va peu à peu se craqueler…

Avec l’acteur de "Dexter"

L’atmosphère est évidemment pesante, et la réalisation un peu lente. Mais Coben maîtrise bien sa grammaire, et chaque épisode révèle son secret inavouable, tenant par le col le téléspectateur qui aurait eu envie de changer de crémerie. Jusqu’à un dénouement final évidemment retournant, et tant pis s’il a fallu, d’abord, digérer quelques solides incohérences.

Côté casting, on soulignera, outre la présence d’Audrey Fleurot, celle de Michael C. Hall dans le rôle principal. Oui, celui-là même qui rendit célèbre Dexter, le tueur en série le plus fun du paysage audiovisuel. Mais qui, bizarrement, n’a jamais réussi le grand saut vers le cinéma. À chacun son truc.

TF1, 21.10