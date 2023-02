À la télé ce mardi soir : cinq finalistes pour le titre de meilleur danseur

Dans l’équipe de Laurien Decibel, ils sont deux à disputer cette finale: The Movement Theory et Nadine Baboy.

Les premiers, originaires de Liège et composés de Malik, Arielle, Axel et Maxime, ont obtenu un score de 95% pour leur tableau sur Le monde est à mes pieds de Scylla et Sofiane Pamart.

La deuxième est Bruxelloise et a obtenu 96,3% des votes du public grâce à une jolie prestation sur They Don’t Care About Us de Michael Jackson, avec en toile de fond un discours de Martin Luther King.

Dans l’équipe d’Agustìn Galiana, ils sont aussi deux à concourir. Originaire de La Louvière, le duo Fusion formé par Kevin et Salena a obtenu le plus haut score de la seconde demi-finale. Leur prestation avec comme musique la chanson Corps d’Yseult a séduit 96,8% du public.

Le deuxième est William, jeune garçon de 18 ans originaire de Péruwelz. Sa prestation sur Falling d’Harry Styles, You Should See Me in a Crown de Billie Eilish et Theres Nothing Holdin’me Back de Shawn Mendez a séduit le public à 96,3%.

Enfin, le danseur Aurel Zola n’aura qu’un concurrent de son équipe lors de cette finale: il s’agit du groupe Yuka Dance Academy. Originaire de Charleroi, ce groupe de jeunes filles a récolté 88,3% des votes du public avec une chorégraphique dynamique sur le thème du voyage avec en toile de fond un remix de Gecko d’Oliver Heldens et Becky Hill.

Attention, pour cette grande finale, le public présent dans la salle ne votera pas. Ce sont les téléspectateurs qui désigneront le grand gagnant de cette saison. Les cinq premières performances se feront avec la participation des trois coaches. Les candidats qui auront réalisé les trois meilleures performances seront sélectionnés pour la deuxième partie, durant laquelle ils devront refaire la performance de leur audition initiale, mais en tenant compte des conseils prodigués tout au long du concours.

L’invité d’honneur de cette finale sera Loïc Nottet, dont les qualités de danseur ne sont plus à démontrer, lui qui gagné la saison 6 de Danse avec les stars en 2015 avec le plus gros pourcentage de votes et le record de quarante-trois notes de 10 obtenues tout au long de la saison et le score maximal de 160 points en finale.

