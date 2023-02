Top Chef: "Une saison entre mecs !"

Nous avons rencontré les trois chefs qui nous donnent leurs impressions sur cette nouvelle saison.

Philippe Etchebest, 9e saison dans "Top Chef"

Philippe Etchebest fait donc désormais figure de taulier de Top Chef. C’est avec surprise et plaisir qu’il a accueilli les nouveautés de cette 14e saison. "Déjà, cette saison, il n’y avait pas Hélène pour nous ennuyer: c’est en ça que cette saison de Top Chef est exceptionnelle ! On était trois mecs, tranquilles ! Évidemment Hélène fanfaronne mais en fait, elle avait peur de la défaite après trois victoires… Et pour nous, il était hors de question qu’elle gagne ! (rires) Je plaisante mais l’absence d’Hélène, le fait de se retrouver à trois, ça a installé une nouvelle dynamique plutôt sympa. Là où on a vraiment été surpris, c’est quand on a vu quel candidat elle nous a ramenés en quart de finale. Elle nous a scotchés et elle va surprendre les téléspectateurs, c’est sûr !

Cette nouvelle saison, la 9e pour moi, m’a procuré un plaisir nouveau. Je m’y amuse toujours autant et cette émission me surprend toujours. Il y a quelques épreuves sympas et de nouveaux chefs français qui sont venus, c’est important. Remettre les chefs français au centre de l’émission, c’était une bonne idée.

Les candidats arrivent avec un vécu “Top Chef” et donc, ils sont un peu formatés et puis on leur balance des épreuves parfois vraiment compliquées on se dit: “waw, c’est chaud !”. Et puis, ils s’en sortent et nous font de très belles assiettes."

Paul Pairet, 4e saison dans "Top Chef"

Paul Pairet aura-t-il l’occasion de faire l’avion une nouvelle fois ? Il a en tout cas apprécié le nouveau format de l’émission. "Avec ce nouveau rôle donné à Hélène Darroze, on risque quand même notre place parce que, si malgré tout, elle venait à gagner, ils vont changer tout le casting mâle de l’émission ! (rires) Et le pire, c’est que ça ne m’étonnerait pas d’elle: elle est capable de nous passer devant.

Mais, dans cette saison, ce qui a aussi joué un rôle crucial c’est la compression des épreuves: c’en est fini de “la dernière chance”, la deuxième épreuve s’est transformée en épreuve éliminatoire. Ça a mis la pression sur la compétition et, à mon sens, ça a vraiment changé la dynamique. Du côté des candidats, je sais que ça va paraître bateau de dire ça mais c’est une année incroyable avec des profils très différents et des personnalités très fortes.

Franchement, ils ont été très difficiles à départager: c’est la première fois en quatre saisons que j’ai eu du mal à définir un gagnant. J’ai même ressenti des difficultés à "lire" les assiettes. D’habitude, quand elles arrivent à la dégustation à l’aveugle, au bout de quelques épreuves, on parvient à mettre un nom sur un plat. Cette année, pas."

Glenn Viel, 2e saison dans "Top Chef"

Glenn Viel, le "petit nouveau" rempile pour une deuxième saison, gonflé à bloc. "La nouveauté c’est quelque chose d’important dans notre métier donc cette nouvelle dynamique avec l’absence d’Hélène et la suppression de la dernière chance, on a senti une nouvelle tension. La fatigue était décuplée aussi. Top chef c’est une expérience pour nous aussi, les chefs: ça nous permet de r encontrer des jeunes avec une ouverture d’esprit formidable, parce qu’ils ont un peu bourlingué et qu’ils amènent de nouvelles choses.

On a un peu reproché au programme de partir dans des délires difficiles à refaire à la maison mais c’est aussi ça la magie de cette émission: il faut qu’on vende du rêve aussi. Cette saison, on est revenu à un peu plus de simplicité mais une simplicité apparente.

C’est amusant, j’ai tout le temps envie de prendre le couteau et de les aider mais mon rôle c’est de les canaliser, d’être une épaule rassurante et de les amener à réaliser leurs idées, parfois un peu folles, dans un temps imparti. Et si mes candidats ne gagnent pas, ce n’est pas grave tant qu’ils ont appris des choses et qu’ils sortent un peu grandis. Le plus important ce n’est pas le départ mais c’est l’arrivée."