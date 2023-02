Plutôt que deux navets français sur la soirée, La Une met le ciné belge à l’honneur avec deux films qui ont fait impression à leur sortie: "Duelles" d’Olivier Masset-Depasse, thriller rétro au départ d’une rivalité entre deux mères, et puis "Girl" (2018) de Lukas Dhont, Caméra d’or à Cannes et dont l’actuel "Close" est nominé aux oscars. "Girl" est l’histoire d’un jeune danseur classique suivi dans son processus psycho-physiologique pour devenir...une danseuse-étoile.

2. Mardi 28: "Les bébés volés, l’église et Franco" - ARTE, 22 h 45

Un crime collectif incroyable qui vu en Espagne des bébés volés et vendus pendant des années. ©© Margot Litten

En un demi-siècle, 300 000 nouveau-nés ont été volés à leur mère puis vendus, dans le plus grand secret, à des parents adoptifs dans l’Espagne de Franco. Un système dans lequel l’Église catholique espagnole - le catholicisme est religion d’État - a joué un rôle actif, notamment à travers un réseau de couvents et d’intermédiaires. Ce docu de 2 022 de Margot Litten remet en lumière ce qu’on peut dénommer un crime de masse.

3. Mercredi 1er mars: Les 30e Victoires de la musique classique - France 3, 21 h 10

C’est sûr, la grande musique est en ...Bern. ©© Nicolas ROBIN - FTV

Les Victoires de la musique classique célébreront leur 30e édition à l’Auditorium de Dijon lors d’une cérémonie festive où se mêleront jeunes talents et artistes confirmés. L’Orchestre Dijon-Bourgogne, placé sous la direction de Debora Waldman, accompagnera les solistes nommés et les invités. C’est Stéphane Bern qui présentera l’événement en direct.

4. Jeudi 2: Doc-Shot "L’usine aux animaux" - La Une, 22 h 30

L’industrie a peu à peu invisibilisé les animaux qui nous servent de nourriture. Leur réservant une vie atroce.

Mutilés à la naissance, engrossés artificiellement, enfermés dans des bâtiments surpeuplés, avant d’être abattus à la chaîne sans jamais avoir vu le jour, tel est le martyre de millions d’animaux. Docu présenté par François Mazure, "L’usine des animaux", décrypte cette histoire, la façon dont quelques multinationales de la viande ont conquis le monde entier, et invisibilisé la souffrance des animaux que nous mangeons, devenus "matière première".

5. Vendredi 3 : "2023, Enfoirés un jour, toujours" - TF1, 21h10

Diffusion du concert des Enfoires 2023 enregistré à la Halle Tony Garnier de Lyon. ©Laurent VU / TF1

En janvier dernier, "les Enfoirés" se sont produits à La Halle Tony Garnier à Lyon. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, 47 artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. "Les Enfoirés" retrouvent, après deux d’absence, le public. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous... Les petits nouveaux sont Sofia Essaïdi et Mentissa.