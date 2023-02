Ce lundi soir à la télé: La RTBF met le cinéma belge à l'honneur

Juste après (22.10), Girl de Lukas Dhont, lui aussi multirécompensé. Lara, 15 ans est une jeune fille coincée dans le corps d’un garçon. Elle suit un traitement, rêve de devenir danseuse, mais les transformations ne vont pas assez vite à son goût. En attendant, elle doit apprendre à cohabiter avec un corps qui n’est plus tout à fait le sien et qu’elle n’accepte pas.

Mais ce n’est pas tout…

Toute la semaine, juste avant le 19 h 30, une séquence courte, Coup de projecteur pour découvrir les métiers de l’ombre du cinéma: costumes, décors, son, montage…

Mardi, sur Tipik à 22.05, Grand Froid de Gérard Pautonnier avec Olivier Gourmet et Jean-Pierre Bacri. Sur La Trois à 20.35, Le Maître de musique de Gérard Corbiau avec José Van Dam, Anne Roussel, Philippe Volter

Mercredi à 22.50 sur Tipik Patser d’Adil El Arbi et Bilall Fallah avec Matteo Simoni, Nora Gharib et Nabil Mallat et sur La Trois La Promesse des Frères Dardenne avec Jérémie Renier et Olivier Gourmet (20.35)

Jeudi à 23.10 sur Tipik Frères Ennemis de David Oelhoffen avec Matthias Schoenaerts et Reda Kateb et sur La Trois à 20.35 Le Fidèle de Michaël R. Roskam aussi avec Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos

Vendredi à 20.50 sur Tipik Raoul Taburin a un secret de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde et Edouard Bear. 22.30 Nos Batailles de Guillaume Senez, avec Romain Duris et Lucie Debay Sur La Une à 20.15 C’est du belge a suivi Patrick Ridremont, Maître de cérémonie des Magritte samedi…

La Une, 20.30