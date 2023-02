Nuit dans un hôtel de luxe

Lors de la deuxième étape en Bolivie, tous les candidats ont d'abord dû réussir une épreuve avant de pouvoir commencer le stop. Et avant de prendre la route, les binômes ont dû faire un mime au chauffeur. Cette première épreuve d'immunité a été remportée par Florian et Tanguy, devant Alexandre et Chirine puis Alexandra et Laura, troisièmes. Les vainqueurs ont remporté également une nuit dans un hôtel de luxe avec repas et massages compris.

Alexandre et Chirine ont remporté la deuxième épreuve du jour. Les candidats ont dû franchir un parcours d'obstacle en camion, les yeux bandés et guidés par son binôme puis retrouver un sachet de poivre dans un tas de sel.

Dispute pour une voiture: "Je suis écoeurée"

Ensuite, la course finale a offert des moments de tensions entre binômes. Les inconnues, composé de Nathalie et Angie, s'est embrouillé avec le couple belge Jason et Paloma au moment du stop. Jason n'a pas apprécié la stratégie des inconnues à se placer plus haut sur la rue pour intercepter leur voiture. Ensuite, les Belges sont montés dans la voiture interceptée par le binôme d'inconnues... laissant Nathalie et Angie "écoeurées".

Déposés ensuite avant la fin de la course, Paloma et Jason ont été dépassés par... Angie et Nathalie et terminent dernier de la course, remportée par Alexandra et Laura qui gagnent la fameuse amulette.

Un nouveau binôme quitte l'aventure

Les Belges se sont vus obligés de participer au duel final face à Cyrille et Luc, victimes du choix secret. Heureusement pour les candidats montois, ils ont remporté leur épreuve et restent en compétition.

L'enveloppe noire désignant l'épreuve comme éliminatoire, le binôme Luc et Cyrille quitte l'aventure. C'est le deuxième binôme éliminé, après le départ de Colette et Léa dans le premier épisode.