J amais depuis la première saison The Voice France n’avait démarré aussi tard. C’est dire si les fans du télécrochet de TF1 sont au taquet pour suivre les auditions de la centaine de talents retenus parmi les 50 000 inscrits (un record).

Du côté des coaches, on notera l’arrivée de BigFlo et Oli, qui après avoir fait leurs armes à The Voice Belgique en 2017 ont enfin droit à un double fauteuil sur le plateau de tournage de la Plaine Saint-Denis. Ils se retrouveront à côté d’Amel Bent et de Vianney – qui rempilent – ainsi que de Zazie, de retour après une saison de pause suite à l’édition All Stars de fin 2 021.

"Ce casting est riche en diversité musicale, annonce la chaîne privée dans un communiqué. Il est formé de talents âgés de 16 à 78 ans qui, dans leur quotidien, sont des personnes ordinaires aux voix extraordinaires."

Du côté des règles, la principale nouveauté consiste dans l’apparition d’un super-block. Les coaches auront désormais la possibilité de bloquer un coach adverse après la prestation du talent afin d’éviter que celui-ci ne puisse aller dans son équipe. Le coach "bloqué" verra son fauteuil se retourner en position initiale et repasser au rouge comme s’il n’avait jamais buzzé. Ce super-pouvoir ne pourra être utilisé qu’une seule fois par les coaches.

Après les auditions à l’aveugle, place aux battles, où les coaches pourront de nouveau voler des talents. Mais contrairement à auparavant, les coaches ne resteront pas dans leur fauteuil rouge: ils seront présents au cœur de la battle de leurs talents depuis le centre de la scène. Cette étape sera suivie par les cross battles, où chaque coach devra défier un de ses camarades, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour un "face à face". Les deux talents chanteront l’un après l’autre et c’est le public présent sur le plateau qui votera pour son favori.

Cela ne suffira pas pour rejoindre les lives, puisqu’il y aura encore des "super-cross battles", toujours suivant le même principe, mais à une exception près: Mika endossera le costume de super-coach et pourra voter pour ses talents préférés. Son vote constituera 10% des voix du résultat final. Les candidats choisis par le public pourront ensuite rejoindre la demi-finale en direct.

2. Samedi 25: le 78e circuit Het Nieuwsblad - La Une, 14h

C’est parti pour la saison des classiques pavées. ©Photo News

La saison belge de cyclisme démarre ce week-end avec la 78e édition du Circuit Het Nieuwsblad, entre Gand et Ninove, sur un parcours de 207,3 kilomètres. Par rapport à l’édition précédente, la montée du Molenberg est de retour. Au total, 12 monts, dont certains sont pavés, sont au programme. L’an dernier, Wout van Aert s’était imposé avec 22 secondes d’avance. L’épreuve des dames sera diffusée également à 16 h 35, mais sur TIPIK.

3. Samedi 25: "Les rats des villes: tout un monde" - ARTE, 21 h 10

Les habitants cachés des grandes villes, très actifs et très organisés. ©© Martin Langner/Koberstein Film

Conquérants nocturnes des rues et des parcs, les rats peuvent transmettre des maladies, nourrissant des fantasmes ancrés dans les sociétés occidentales. Pourtant, malgré leur rôle dans la recherche en tant qu’animaux de laboratoire, on en sait peu sur ces redoutés rongeurs. Comment vivent-ils dans l’espace urbain ? Combien sont-ils en réalité et quels dangers représentent-ils ? De Vancouver à Paris ou Berlin, les scientifiques commencent tout juste à les étudier de près, mais aussi à les réhabiliter.

4. Dimanche 26 : Spécial Serge Kubla - La Une, 22H20

Serge Kubla aura entendu le jugement du tribunal correctionnel quand passera ce documentaire. ©Photo News

Alors que le jugement est tombé jeudi 23 février dans le procès correctionnel à charge de l’ancien bourgmestre MR de Waterloo Serge Kubla, #Investigation propose ce dimanche soir "Les mystères de l’affaire Kubla". C’est la rediffusion d’un reportage du magazine Devoirs d’enquête datant de... 2016.

À l’origine de ce dossier, un témoignage: celui du comptable de Duferco qui dénonce une affaire de corruption. Ce qui va entraîner l’inculpation de trois personnes dont Serge Kubla. Cinq années ensuite pour avoir un procès!

5. Dimanche 26 : "Corée du Nord, la dynastie nucléaire" - France 5, 19H55

Kim Jong-un, troisième génération d’une dictature impitoyable, au cœur d’un pays verrouillé. ©© North Korean TV

Le bien connu Kim Jong-un est le dernier représentant d’une dynastie de dictateurs qui règne sur la Corée du Nord depuis 70 ans. En une décennie, comme son père et son grand-père, il a mis son pays en coupe réglée. Il s’est affranchi de toutes les lois internationales pour que son pays devienne une puissance nucléaire incontrôlable.

Mais que sait-on de Kim Jong-un, de son régime, de ses motivations? Grâce à des archives et des interviews inédites, ce docu de Romain Icard (2022) révèle les coulisses de la dictature la plus fermée au monde.