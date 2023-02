À la télé ce vendredi: Cat Stevens, du boudhisme à l’islam

Pas loin des sept vies d’un chat, et autant de noms. Steven Demetre Georgiou, Cat Stevens, Yusuf Islam, Yusuf et finalement Yusuf/Cat Stevens… Après le succès de I Love My Dog, celui qui avait écrit et vendu pour 30 dollars, à 17 ans, The First Cut Is the Deepest devient l’extravagant symbole du Swinging London, auquel il apporte la profondeur de ses textes, plus noirs que la norme de l’époque.