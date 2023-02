Ce jeudi soir à la télé: milliardaires philanthropes

Une très bonne nouvelle pour les associations, les musées qui profitent de cette générosité mais pas toujours pour les caisses de l’État. En France, depuis la loi Aillagon en 2003, les entreprises ont, en effet, la possibilité de déduire 60% de leurs dons de leur déclaration d’impôts (66% pour les particuliers), dans une certaine limite. Une bonne action, c’est donc autant d’argent en moins pour le Trésor Public.

Cette politique publique d’incitation est-elle vraiment efficace ? La générosité des entreprises est-elle toujours dénuée d’arrière-pensée ? Pourquoi certaines d’entre elles semblent parfois si accros au mécénat ?

L’équipe du magazine Complément d’enquête a enquêté sur ces fondations d’entreprises et l’objectif de leurs dons. Comme celle du groupe de luxe LVMH qui avait fait couler beaucoup d’encre en 2018 avec la construction de la Fondation Louis Vuitton dont le coût des travaux avait explosé. Aujourd’hui, LVMH multiplie les actions de mécénats dans de hauts lieux historiques et emblématiques de la capitale. Mais dans quel but exactement ?

On s’intéressera aussi à l’incroyable histoire d’Ahae. L’artiste était un quasi inconnu quand il a exposé ses photos au Louvre, le plus grand musée du monde. Une exposition qu’il a en réalité financée lui-même. Le mystérieux artiste coréen est un homme d’affaires et généreux mécène qui a réussi à tromper le musée du Louvre et le château de Versailles.

Celui qui leur a versé d’importantes donations était un gourou de secte condamné dans son pays et le dirigeant d’une compagnie maritime accusée d’avoir causé la mort de plus de 300 personnes dans le naufrage d’un ferry.

Et après le reportage, Tristan Waleckx recevra le grand patron milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière. Il a déjà annoncé qu’il léguera 10% de sa fortune à une fondation qui portera son nom. Il a aussi créé la fondation Culture et Diversité dont la mission est de rendre la culture accessible à des jeunes issus de milieux modestes.

France 2, 23.00