Canal + perd son procès contre Patrick Menais, le créateur du "Zapping"

De 1989 à 2016, Patrick Menais a réalisé l’émission quotidienne du Zapping sur Canal +. En mai 2016, dans un contexte de conflit avec la nouvelle direction de la chaîne, reprise par Vincent Bolloré, il dépose en son nom les marques Le Zapping et L’Année du Zapping. Ce qui lui vaudra quelques mois plus tard un licenciement pour faute grave. Or, si elles n’étaient pas encore déposées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), ces marques étaient "notoirement reconnues" comme appartenant à Canal +, selon la partie civile.