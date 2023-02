Le premier candidat éliminé de “Koh-Lanta : le feu sacré” est…

Cette année, le premier candidat éliminé est une femme. En effet, la doyenne Célia a fait ses bagages après seulement quelques heures aux Philippines.

Intégrée à la tribu jaune, les Paniman, l’assistante maternelle de 49 ans n’a pas réussi à convaincre ses camarades de jeu qu’elle avait les qualités pour continuer l’aventure.

“J’espérais ne pas être la plus âgée de mon équipe, parce que souvent pour le premier conseil, quand on ne sait pas contre qui voter, on se rabat sur le plus vieux ou la plus vieille”, a-t-elle d’ailleurs expliqué dans “Le Parisien”. “Quand on a perdu le deuxième jeu, j’ai cherché le collier d’immunité sur toute l’île jusqu’au bout de la nuit, j’ai essayé de rallier des gens, j’ai même fait un faux collier ! J’ai vraiment tout tenté. ”

La Belge Helena au cœur de nombreuses critiques

Autre fait marquant de la soirée : la Belge Helena, une sportive domiciliée à Braine-le-Château, a suscité beaucoup de critiques après sa victoire lors de l’épreuve du combattant. Ce qui a dérangé les autres participants ? Son manque d’humilité.

“J’aimerais sortir Helena parce qu’elle n’a pas la victoire humble”, a notamment expliqué Alexandre. “Je n’ai pas du tout apprécié ce côté très “Je suis la meilleure”. Je n’ai pas envie de vivre une aventure avec quelqu’un comme ça. Je préfère vivre une aventure avec des gens qui ont une expérience de vie et plus de difficultés mais qui méritent autant qu’elle d’être là et qui ne se jugent pas meilleurs. ”

Jugée “un peu sec” par certains, Helena ne fait pas non plus l’unanimité auprès des autres candidats belges. Exemple avec Élodie, sa compatriote installée à Ittre : “Je préférerais être humainement chez Nicolas et stratégiquement chez Helena parce que j’ai un peu de mal avec son personnage. Je la trouve beaucoup trop arrogante. Je suis d’accord qu’on est là pour gagner mais pas en écrasant les autres. ”

Et du côté des internautes, ce n’est pas mieux. Helena étant considérée comme “la Clémentine de cette saison”.