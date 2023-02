“Koh-Lanta : Le Feu Sacré” : le pire démarrage de l'histoire de l'émission sur TF1

Chez nous, les belges étaient 185.733 devant le premier épisode de la saison. C’est peu, d’autant plus que trois candidats belges participaient à l’aventure.

Ce faible taux d'audience serait-il une conséquence du récent scandale qui a touché Denis Brogniart? Ou une preuve supplémentaire que l'émission devrait à nouveau être diffusée le vendredi, comme auparavant, et non le mardi? Une chose est certaine, l'émission culte ne fait plus l'évènement.