À la télé ce mercredi soir: "C’est à la fois drôle et tragique",

"L’auteur principal, Daive Cohen, mûrissait cette idée depuis des années, raconte Kev Adams à nos confrères de TF1 (la série y sera diffusée lundi prochain). J’avais déjà eu la chance de travailler avec lui sur différents films: Les nouvelles aventures d’Aladin, Love Addict… Quand il m’a parlé d’Avenir, j’ai été immédiatement séduit. Je n’avais plus tourné dans une série depuis Soda et ce projet, mélangeant différents genres, était idéal pour revenir sur le petit écran."

L’humoriste ne s’est pas contenté de jouer, il a également participé à l’écriture. "Il a fallu du temps pour trouver le ton juste mais ce travail a été très instructif. Je suis très fier de cette série."

"Je ne toucherais à rien"

Afin de trouver des idées, l’acteur s’est évidemment interrogé sur ce qu’il se dirait s’il se retrouvait face à lui plus jeune. "Tout le monde se demande ce qu’il changerait s’il en avait la capacité mais on oublie souvent les répercussions que cela pourrait engendrer. On prend alors le risque de perdre aussi ce que l’on aime dans sa vie actuelle. Donc, me concernant, je sais aujourd’hui que je ne toucherais à rien."

Ce n’est pas le cas d’Eliott, dont la vie va être fortement chamboulée. "Eliott passe constamment d’une existence à l’autre sans finalement jamais retrouver sa vraie vie. C’est à la fois drôle et tragique."

Dans un des épisodes, Eliott va même apparaître très transformé physiquement. "Cette métamorphose demandait entre trois heures et demie et quatre heures de maquillage chaque matin. Ce fut épuisant mais ça valait le coup car le résultat montre à quel point le personnage ne maîtrise absolument plus rien dans sa vie. Jouer en ayant une apparence totalement différente m’a amusé même si c’était de sacrées journées", explique Kev Adams, qui se produira à Forest National le 2 avril prochain avec son nouveau spectacle, Miroir. "Je le reprendrai aussi à la fin de l’année. Fin 2023, je serai également à l’affiche de Comme par magie, le nouveau film de Christophe Barratier, aux côtés de Gérard Jugnot."

RTL TVI, 20.35