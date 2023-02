Koh-Lanta “Le Feu sacré” : tout ce qu’il faut savoir avant le début de la saison 24

Cette 24e saison sous-titrée “Le Feu sacré” a été tournée en août et septembre 2022, dans le nord-est des Philippines, à Caramoan précisément. Voici tout ce qu’on sait pour l’instant.

20 candidats, dont 3 Belges

La liste des 20 candidats de Koh-Lanta “Le Feu sacré”, 10 femmes et 10 hommes âgés entre 22 et 56 ans, fait apparaître trois Belges : il y a Emin, candidat bruxellois et doyen de cette saison, Helena, grande sportive, et enfin Élodie, passionnée de jeux.

Pour rappel, aucun candidat belge ne figurait au casting de la saison précédente, Koh-Lanta : Le Totem maudit. Avoir trois candidats cette saison, c’est totalement inédit de la part d’Adventure Line Production.

La liste complète des candidats

Emin, 56 ans, directeur général (Belgique)

Élodie, 35 ans, responsable marketing (Belgique)

Helena, 27 ans, kiné (Belgique)

Frédéric, 33 ans, directeur commercial (Hauts-de-Seine)

Tania, 22 ans, diététicienne (Seine-Saint-Denis)

Rudy, 41 ans, conducteur de métro (Val-de-Marne)

Laura, 32 ans, photographe (Charente-Maritime)

Gilles, 31 ans, maraîcher (Nord)

Julie, 33 ans, footballeuse professionnelle (Essonne)

Esteban, 40 ans, vendeur (Eure-et-Loir)

Grâce, 39 ans, technicienne en plasturgie (Ain)

Benjamin, 23 ans, marin (Bouches-du-Rhône)

Clémence, 27 ans, raccordeuse de fibre optique (Charente-Maritime)

Martin, 30 ans, fromager (Suisse)

Célia, 49 ans, assistante familiale (Calvados)

Anne-Sophie, 35 ans, prof de zumba (Meurthe-et-Moselle)

Nicolas, 43 ans, entrepreneur (Corse)

Alexandre, 34 ans, responsable logistique (Seine-Maritime)

Christine, 49 ans, éducatrice canine (Gironde)

Quentin, 26 ans, charpentier (Moselle)

Les mécaniques et les nouveautés

La mécanique inédite de “Koh-Lanta : le Feu sacré” s’inspire d’une légende locale. “Un dieu bienveillant avait caché son feu sacré, plein de pouvoirs, dans les entrailles du volcan Mayon. Symboliquement, il est contenu dans un talisman en pierre de lave. À l’issue du premier jeu individuel, un aventurier ou une aventurière peut le remporter. Il a un pouvoir de protection”, expliquait Julien Magne, le producteur de l’émission, à nos confrères du Parisien.

Le détenteur du talisman pourra, lors d’un conseil soit se protéger soit protéger un coéquipier. Mais ce n’est pas tout. “Si c’est la tribu adverse qui doit éliminer un membre, le détenteur a aussi un avantage important : il se rend sur le camp adverse quelques heures avant le conseil, pour prendre la température, et peut tenter d’interférer dans les stratégies des adversaires pour, juste avant le dépouillement des votes, protéger l’aventurier de son choix”.

Le talisman sera remis en jeu à chaque jeu de confort. Cela donnera de multiples possibilités d’influencer la stratégie au sein de son équipe mais également celle de l’équipe adverse.

Les colliers d’immunité seront toujours présents, des armes cachées permettront également d’influencer les conseils, avec un double vote ou la possibilité de voler le vote d’un autre candidat.

Les premières images, avec du gris

TF1 avait annoncé le retour de Koh-Lanta avec une courte bande-annonce en décembre dernier, mais c’est surtout ce week-end que les premières vraies images du jeu sont apparues.

𝙆𝙊𝙃-𝙇𝘼𝙉𝙏𝘼, 𝙇𝙀 𝙁𝙀𝙐 𝙎𝘼𝘾𝙍𝙀 : naufrage imminent ! 🏝️



On vous laisse prévenir les personnes avec qui vous allez partager l'aventure. 👀



Spoiler : ça va être le feu. 🔥 pic.twitter.com/ugzoIi6L1C — TF1 (@TF1) February 19, 2023

Et la chaîne de télévision française a dû ruser pour éviter de gâcher certaines surprises : dans cette vidéo tous les candidats portent… des foulards gris, plutôt que ceux de couleurs habituellement attribués. “Cela permet de ne pas savoir qui sera dans quelle équipe”, avait expliqué le présentateur Denis Brogniart.

En effet, chaque année, les images de Koh-Lanta sont décortiquées, analysées, ce qui permet de connaître à l’avance certains des rebondissements, comme les changements d’équipe de certains candidats.

Toujours le mardi soir à la place du vendredi

Depuis plusieurs saisons, Koh-Lanta a changé de case horaire, passant du vendredi soir au mardi soir, ce qui avait eu un impact sur les audiences. Cette case reste d’actualité pour cette saison 2023, avec une diffusion programmée vers 21h10.

La saison dernière avait réalisé le démarrage le plus faible du jeu de TF1, le 22 février 2022, malgré les 4,5 millions de téléspectateurs en France. Chez nous, un peu moins de 200.000 curieux s’étaient installé dans leur canapé pour suivre la première émission, soit la 11e audience de la journée, juste derrière les “12 coups de midi” (207.000 téléspectateurs).

L’audience de l’émission s’était ensuite érodée, notamment face à la concurrence de la Champions League certains mardi soir, ainsi que The Voice Belgique. Même la finale de Koh-Lanta, le 21 juin, n’avait attiré “que” 175.000 téléspectateurs.

Qu’en sera-t-il cette année ? Réponse dès ce soir.