Et à chacun sa technique. Chez les chimpanzés, c’est plutôt une histoire de gros bras. Le mâle dominant écrase la concurrence et rafle toutes les femelles. Un sacré privilège réservé aux plus forts et aux plus vieux. Mais il y a de petits malins qui ont compris qu’avec les femelles, la douceur ça peut marcher aussi. Damien est de ceux-là. Dans la forêt ougandaise, il est devenu l’ami de Pénélope, Anna, Sabrina, Maya… Sorte de prince charmant qui les épouille, leur fait des câlins, garde les petits pour laisser les mères se reposer… Et puis quand les grands mâles ont fini de se battre pour savoir qui est le plus fort, il s’éclipse discrètement dans les hautes herbes avec une de ses copines pour devenir le plus jeune père du groupe.

L’oiseau architecte et imitateur

Autre lieu, autre technique. Moins discrète, celle-là. Dans les forêts montagneuses de Nouvelle Guinée, il y a un oiseau architecte, le jardinier de MacGregor qui construit des tours de brindilles. Des sortes de mikados très sophistiqués qu’il décore de baies séchées et d’excréments de chenilles. Il faut le voir, il est perfectionniste en plus, pas une branche mal alignée. Et ce n’est pas le seul de ses talents. Une fois son œuvre achevée, il se lance dans une vraie sérénade pour séduire une femelle: un imitateur hors pair qui peut vous faire l’aboiement d’un chien et même des enfants qui jouent… Et ça plaît aux dames de son espèce.

Mais parfois, il y en a qui se prennent des râteaux. Comme ce caméléon éconduit. Lui, son talent, c’est changer de couleur pour impressionner les femelles. Sauf que si la demoiselle ne se change pas elle-même dans la même couleur, c’est qu’elle n’est pas intéressée. Et quand c’est non, c’est non, pas la peine d’insister.

De jolies images qui donnent à voir les approches des lucioles de Bornéo, les mandrills du Gabon, les mantes religieuses australiennes qui n’ont pas volé leur réputation de mangeuses d’hommes, enfin, de mâles. Ou encore des images inédites d’un grand oiseau timide aux plumes garnies de motifs art déco magnifiques, l’argus géant.

France 5, 21.00