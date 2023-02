Helena (Braine-le-Château), l’une des deux candidates belges de la 24e saison de Koh-Lanta: "J’avais envie de me prouver que je suis tout-terrain"

Helena est une sportive dans l’âme: "J’ai fait de la gymnastique à un haut niveau, du triathlon, de l’équitation, de la boxe thaï… J’ai donc de la force, de l’endurance, de la souplesse. J’ai axé mon entraînement sur la natation et l’apnée."

Si elle a voulu participer à Koh-Lanta, c’est avant tout pour se mesurer à elle-même. "En compétition, j’ai toujours eu mon frère et mon coach à mes côtés, avec un certain encadrement. Ici, je veux vraiment me pousser et voir ce que je sais faire toute seule, dans un milieu hostile. J’avais envie de me prouver que je suis tout-terrain." Helena ne se présente pas comme quelqu’un de stratégique. "Je ne calcule pas, je fais au mieux et je reste authentique. Par contre, je n’ai pas expliqué tout mon parcours en détail."

Cette pratique sportive intense a nécessité de la part d’Helena l’adoption d’une bonne hygiène de vie. "Je me suis donc interrogée sur le fait de savoir si en dormant mal et en me nourrissant moins, cela allait tenir… C’était ma grosse crainte."

Si elle n’a pas eu de gros a priori en découvrant les autres candidats, elle n’a pas non plus eu de réaction particulière en découvrant qu’il y avait d’autres candidats belges. "Cela m’est complètement sorti de la tête. Je ne me suis pas dit que l’on pouvait éventuellement former une alliance."

Comme tous les candidats, Helena a été une téléspectatrice attentive des précédentes saisons. "J’ai bien aimé Louana, de la dernière saison diffusée l’an dernier. Elle est sportive, gentille… Je l’ai vraiment appréciée."