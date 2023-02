2. Mardi 21: "Koh Lanta", le retour - TF1, 21 h 10

C’est dans une région reculée à l’Est des Philippines, sur la grande île de Luçon, dans la province de Caramoan, que vingt nouveaux aventuriers de Koh Lanta vont tenter leur chance et défier la dure loi (irrévocable) de Koh-Lanta. Le théâtre de leurs futurs exploits se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, là où les plaques tectoniques s’affrontent.

3. Mercredi 22: L’art, une arme contre la guerre - ARTE, 22 h 40

Les musiciens ukrainiens ont mis le feu aux poudres….si on ose dire.

Dans le contexte de guerre que l’on sait, la culture en Ukraine est devenue vitale, et ce, d’autant plus que la Russie cherche à nier l’existence même de la nation ukrainienne. Les attaques ne visent donc pas seulement des cibles militaires, mais également les musées, les théâtres et les salles de concert. Le réalisateur Philipp Kohlhöfer a accompagné ces Ukrainiens qui font la guerre sur un autre front: celui de l’art.

4. Jeudi 23: Milliardaires, les bonnes œuvres, ça rapporte - France 2, 23 h

La Fondation Louis Vuitton, lancée par Bernard Arnault, aujourd’hui l’homme le plus riche du monde.

En 10 ans, le montant des dons déclarés aux services fiscaux par les entreprises a plus que doublé. Bonne nouvelle pour les associations, les musées qui profitent de cette générosité… aux dépens des caisses de l’État. Depuis 2003 en France, les entreprises peuvent déduire 60% de leurs dons de leur déclaration d’impôts, dans une certaine limite. "Complément d’enquête" examine ces bonnes actions qui sont aussi… de bonnes affaires.

5. Vendredi 24: La 48e Nuit des césars - BE1 (en clair), 20 heures

Après la faible audience de la précédente édition, la 48e Cérémonie des césars doit retrouver son faste. Avec comme président cette année l’omniprésent comédien Tahar Rahim (apprécié notamment dans la série "Le Serpent") et une tournante de présentateurs témoignant de la diversité du cinéma français. Quelques bobines belges sont en lice (Virginie Efira, Bouli Lanners, le film "Close"...)