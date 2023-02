Rita Baga, animatrice de Drag Race Belgique dimanche sur Tipik: "Les drags belges sont restées authentiques"

Dix concurrentes tenteront de ravir la couronne de meilleure drag-queen de Belgique et la somme de 20 000 €. Pour les départager, un jury formé de l’influenceuse Lufy, du chanteur et acteur Mustii et d’une personnalité différente lors de chaque émission. Le tout est présidé par la drag québécoise Rita Baga, finaliste de la saison 1 de Canada’s Drag Race en 2019, qui joue également les maîtresses de cérémonie.

Rita, comment êtes-vous arrivée à la présentation de "Drag Race Belgique" ?

J’ai été contactée pour passer un casting, parmi d’autres drags locales ainsi qu’issues d’autres pays. Et c’est moi qui ai eu le job (rires). Je crois que la production cherchait une francophone avec une certaine expérience.

Comment avez-vous envisagé votre rôle ?

Je suis à la fois présentatrice et juge en chef, mais j’avais envie d’avoir une figure rassurante et maternelle. J’avais envie d’être dans la gentillesse et la bienveillance et d’aider les drags à donner la meilleure version d’elles-mêmes.

Qu’est-ce qui fait une bonne drag-queen ?

C’est une drag qui sort du lot, qui est à la fois originale et audacieuse. Il faut qu’elle arrive à nous transmettre des émotions.

Vous connaissiez Lufy et Mustii, vos collègues du jury ?

J’ai eu quelques contacts d’abord virtuels avant de les voir en chair et en os lors du tournage du pilote. Nous sommes devenus rapidement bonnes copines !

Ils n’ont jamais contesté vos décisions ?

Nous ne sommes pas toujours d’accord, il y a eu des prises de bec, mais c’est passé.

Y a-t-il des différences entre la version canadienne et la version belge ?

Pas vraiment, car il s’agit d’un format international identique dans tous les pays. Donc le public va retrouver les épreuves classiques: les mini-challenges et maxi-challenges, le runway (NDLR: défilé) et le lip-sync (NDLR: play-back de la dernière chance). La différence se retrouve plutôt au niveau culturel. En Belgique, la drag-queen a une identité culturelle particulière, très authentique. C’est ce que l’on peut voir dans les cabarets belges aussi. Les drags sont restées fidèles à leur style.

La Belgique ne vous est pas complètement inconnue…

Non, c’est vrai, je suis venu quelques mois pour faire mon stage de baccalauréat, dans le domaine humanitaire. J’ai donc demeuré quelques mois à Auderghem et j’ai exploré le pays tous les week-ends. C’est donc un plaisir pour moi de retrouver les bonnes adresses et les personnes rencontrées voici quelques années.

Cette émission, c’est une mise en lumière du phénomène drag-queen…

Effectivement. Cela met en lumière notre travail, la préparation que cela demande… Pour beaucoup de téléspectateurs, cela sera sans doute une première approche. Ce sera aussi l’occasion de connaître la réalité de personnes qui ont une identité ou une orientation sexuelle qui n’est pas la même qu’une partie du public. Mais je crois que comme société, on s’élève quand on prend le temps de bien connaître les différentes réalités. C’est ce que l’émission apporte aussi.

Est-ce que vous êtes encore confrontées à des commentaires négatifs ?

Oui, nous restons parfois incomprises pour certains. Je suis partisane du vivre et laisser vivre. Moi, je ne suis pas la plus grande fan de foot, ce n’est pas pour autant que j’insulte les joueurs.

Quels conseils donneriez-vous à une personne qui voit l’émission et qui a envie de se lancer dans cette discipline artistique ?

Le premier conseil que je donnerais, ce serait d’aller voir des spectacles dans des cabarets. Ensuite, il existe un système de drag-mentor pour enseigner les rudiments de notre beau métier.

Tipik, dimanche 19/02. En primeur tous les jeudis sur Auvio.