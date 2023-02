Pékin Express 2023: la technique osée du couple belge pour faire fondre la glace, un binôme éliminé dès le 1er épisode

Ce sont donc 8 binômes qui se sont lancés dans une aventure en plein cœur de l'Amérique du Sud avec en point de mire, une somme de 100.000 euros pour le duo vainqueur.

Parmi les participants de cette année, on retrouve Paloma et Jason (le couple de Montois), Colette et Léa (la tante et la nièce de Marseille), Cyrille et Luc (le couple breton), Alexandra et Laura (les sœurs franciliennes), Tanguy et Florian (les cousins de l'Aude), Alexandre et Chirine (les amoureux de Paris), Xavier et Céline (le patron et l'employée lorrains) et Nathalie et Angie, le binôme d'inconnues.

Alexandra et Laura impressionnent, Colette et Léa plombées par un mal des montagnes

Dès le 1er épisode, les sœurs Alexandra et Laura font déjà figure de favorites, puisqu'elles ont remporté l'épreuve d'immunité et l'amulette de fin de course.

A l'opposé, Colette et sa nièce Léa ont rencontré bien plus de difficultés tout au long de ce premier périple, et plus particulièrement la tante de 54 ans, dont le mal des montagnes a fait perdre un temps considérable aux deux femmes.

Et pour cette 17e saison, une nouvelle règle a fait son apparition: le choix secret. C'est désormais un vote secret des autres binômes qui désigne le binôme qui affrontera l’équipe perdante. Ce sont donc Angie et Nathalie, le binôme d'inconnues, qui se sont retrouvées face à Angie et Nathalie pour le duel final.

Au terme d'une lutte acharnée, c'est finalement Nathalie qui a rejoint Angie en premier, poussant Colette et Léa sur la sellette.

Il restait un ultime espoir pour la tante et sa nièce: l'enveloppe noire. Cette enveloppe scellée avant l'émission permet de rester dans l'aventure si l’étape n’est pas considérée comme éliminatoire. Ce qui n'était malheureusement pas le cas cette fois.

"Je suis déçue, c'est la première étape et le premier échec. Je voulais aller jusqu'au bout, jusqu'à Rio. C'est une aventure exceptionnelle, que ce soit la compétition, le pays... C'est vraiment un tout. On n'en tirera que du bon et quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose de magique", a confié Léa après son élimination.

Le couple montois se fait remarquer par un "strip-tease"

Pour cette première émission, nos deux représentants originaires de Mons ont déjà fait parler d'eux sur les réseaux sociaux.

Alors que les candidats avaient pour but de trouver le lieu où était caché le présentateur Stéphane Rotenberg, ceux-ci ont dû faire fondre avec leurs corps des blocs de glace qui renfermaient cette adresse.

Si certains ont procédé avec une certaine dignité, d'autres ont utilisé des techniques plus osées. A l'instar des Belges Paloma et Jason, qui se sont carrément déshabillés pour faire fondre leur bloc plus rapidement, ou de Cyril et Luc, qui ont tout simplement... léché leur bloc. Le tout, sous le regard ébahi des populations locales.

Mais mdddrrrrrr

Paloma et Jason en mode striptease 😭

Y’a pas à agresser visuellement les villageois comme ça 😂😂😂#PekinExpress2023#PekinExpressLeChoixSecret #PekinExpress pic.twitter.com/ILpw6c4JPm — Shaylee💫 (@SHL_Vlr) February 16, 2023

Un autre couple, originaire de Paris, a également marqué ce premier épisode. Refusant de se lancer en tyrolienne à cause de sa peur du vide, Alexandre s'est attiré les foudres de sa compagne Chirine. Une dispute a éclaté entre les deux candidats et la jeune femme a fini en pleurs.