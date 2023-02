Mark Hollis, sujet d’un documentaire...dont il est aussi le grand absent.

Curieux défi que s’est imposé le réalisateur belge Gwenaël Brees: faire un documentaire sur le mythique groupe Talk Talk (auteur de tubes tels "Such a shame", passé ensuite à un style presqu’expérimental et minimaliste) sans la participation de son leader Mark Hollis (retiré du monde et décédé en 2019). Le réalisateur interroge alors des témoins de la conception des derniers disques, visite la région qui a imprégné les musiciens du groupe, Et finalement, on a l’impression d’en apprendre autant que si le leader du groupe s’était laissé interroger.

2. Dimanche 19 : L’essentiel chez Labro - C8, 22H58

Tout n’est pas à jeter sur C8. La chaîne qui fait partie du groupe Canal + – racheté en 2015 par l’homme d’affaires Vincent Bolloré – fait souvent parler d’elle pour de mauvaises raisons, à savoir les dérives de plus en plus grossières de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.

Tout n’est pas à jeter, disions-nous, et notamment le dimanche soir, avec cette bulle culturelle proposée par Philippe Labro, intitulée L’Essentiel chez Labro.

À l’âge où beaucoup ne sont plus sur cette Terre ou sont tout du moins à la retraite, l’auteur à succès ( L’Étudiant étranger, Un été dans l’Ouest), journaliste, réalisateur ( Rive droite, rive gauche entre autres), parolier (pour Johnny Hallyday ou Jane Birkin) et spécialiste des États-Unis plonge ses yeux bleu acier dans tout ce qui a fait l’actualité culturelle des derniers jours. Comme il l’a dit lui-même en introduction de son émission dernièrement, celle-ci aurait pu s’appeler aussi L’Éclectique, car elle s’intéresse aussi bien à la musique, qu’au théâtre, au cinéma ou à la lecture.

Comme son compère Pierre Lescure (son cadet de plus de 10 ans) le fait dans C à vous sur France 5, le sémillant octogénaire s’intéresse à de multiples sujets, avec précision et gourmandise, parfois avec une pointe d’humour. Ici, pas de phrases assassines ou de coupures de parole intempestives, mais une vraie écoute.

Un talk-show – parfois un peu trop bavard – diffusé assez tardivement, mais qui mérite le détour. Et qui détonne clairement dans la programmation de C8.

2. Dimanche 19 : "Schitt’s Creek" saison 1 - TIPIK, 22h20

Une série canadienne pleine d’humour et qui compte six saisons.

C’est une nouveauté, Schitt’s Creek nous est présenté comme le "meilleur remède à la morosité générale du moment". C’est une sitcom canadienne humoristique qui raconte comment une famille de milliardaires essaye de remonter la pente après avoir tout perdu. Ils viennent habiter la petite bourgade de Schitt’s Creek. Il y en a pour… 6 saisons. Beaucoup de drôlerie, de bienveillance, des acteurs et actrices au top de leur forme comique et des répliques bien senties qui fusent en permanence. Y a plus qu’à tester dimanche soir !

3. Dimanche 19: "MBZ, la face cachée des Emirats" - France 5, 19 h 55

À la découverte de l’homme le plus puissant des émirats omniprésent et aux moyens illimités. ©© BRAINWORKSA

Aussi discret qu’ambitieux, Mohammed Ben Zayed - dit MBZ - est le nouvel homme fort du golfe Persique. À la tête des Émirats arabes unis, il est au cœur de tous les conflits qui agitent la région: coup d’État en Égypte, guerre au Yémen, contre-révolution au Soudan. Grâce à la puissance financière illimitée que lui offrent ses ressources en hydrocarbures, le palais de MBZ est le nouveau centre de gravité du Moyen-Orient.

4. Dimanche 19: "Ghost writer" - ARTE, 19 h 55

À Londres, un jeune écrivain, qui gagne sa vie en améliorant les manuscrits des autres, est engagé pour peaufiner l’imposant ouvrage qu’un ancien Premier ministre britannique, Adam Lang, vient de terminer. Toutefois, son prédécesseur, un des hommes de confiance du flamboyant politicien, a été retrouvé noyé, la mission serait-elle plus périlleuse que prévu ? Un thriller de Roman Polanski (sorti en 2010) avec Ewan McGregor dans le rôle de l’écrivain et Pierce Brosnan dans celui du Premier ministre.