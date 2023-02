Paloma et Jason (Mons), candidats de la 17e saison de Pékin Express: "Pour un 1er vol, c’était assez costaud !"

Originaires de Mons, ils ont pour périlleuse mission de succéder aux frères malmédiens Lucas et Nicolas qui ont remporté la saison dernière avec en plus le maximum de gain (100 000 euros). "On a une grosse charge sur les épaules", confirme Jason. "Mais on part plutôt dans l’esprit de kiffer l’aventure, ajoute immédiatement Paloma. Lucas et Nico, ils étaient à fond dans la compétition. Nous, nous étions d’abord là pour vivre notre rêve."

Grand fan du programme présenté par Stéphane Rotenberg, le couple a postulé plusieurs fois avant d’être sélectionné. "Je suis l’émission depuis 2006, raconte Paloma, très enthousiaste. Quand j’ai rencontré Jason, on s’est rendu compte que l’on avait la même passion. Cela m’a toujours fait rêver ces paysages et ces challenges à relever. On a postulé au tout début que nous étions en couple, mais nous n’avons pas été rappelés. En 2021, nous avons retenté notre chance, mais nous étions hors délai. L’an dernier, on n’a pas loupé la date et on a été rappelés tout de suite."

Comme les 90 000 autres postulants, Paloma et Jason ont dû envoyer une petite vidéo de présentation. "Il n’y avait rien d’original, elle était plutôt catastrophique d’ailleurs, mais je crois que finalement, c’est ça qui a plu", rigole Paloma.

Ils pensaient aller… au Laos !

Au-delà de leur bonne humeur et du fait qu’ils se chamaillent souvent, les Montois ont une autre particularité: avant Pékin Express, ils n’avaient jamais pris l’avion ! "Je suis un peu claustro, avance Jason, et Paloma a un peu peur… C’était donc une première pour tous les deux et cela s’est bien passé." "J’ai eu peur quand même, enchaîne Paloma. C’était quand même 12h d’avion, donc pour un 1er vol, c’était assez costaud."

Alors qu’ils se croyaient en vol vers le Laos – "On suit un couple de voyageurs sur les réseaux sociaux et ils avaient photographié un panneau Pékin Express au Laos" – c’est donc en Amérique du Sud qu’ils ont atterri, avec dans leur valise des tee-shirts imprimés avec des dragons, beaucoup moins couleur locale… "On ignorait qu’il y avait plus de trente versions du jeu dans le monde", s’amusent-ils.

Les images ont déjà beaucoup circulé sur les réseaux, l’aventure a commencé au bord du lac Titicaca, avec un plongeon obligatoire dans une eau à 6°C. Paloma est déjà l’héroïne d’une scène marquante, avec ses cris: "Je suis désespérée !". "Je ne suis pas adepte des douches froides ! Plus j’avançais dans le lac, plus je me statufiais. En plus, sous l’eau, je ne voyais vraiment rien. Cela commençait très mal !"

Le duo n’a pas spécialement mis de stratégie au point concernant le stop ou les épreuves. "Nous sommes plutôt free-style, confirme Jason. On décide sur le moment qui fait quoi, en fonction des choses que l’on a à faire." Ils ont par contre été surpris par la nouvelle règle qui veut que ce ne soit plus le duo perdant qui choisisse ses adversaires pour le duel final, mais l’ensemble des candidats. "Je ne m’attendais pas à ce côté stratégique", dit Paloma. "On n’est jamais en sécurité et on vous avoue que nous n’avons pas été fans…", termine Jason.

