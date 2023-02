Ce jeudi soir à la télé : la fiction pour punir les vrais auteurs

Stribor Kralj est lui aussi sur le coup: le journaliste pigiste espère devenir, grâce à ses futurs articles sur la mort de l’adolescente, salarié de la rédaction avec laquelle il collabore. Devançant la police, il trouve sur la berge le téléphone portable d’Ivana, la victime.

De son côté, Olga Romanchenko (interprétée par la star ukrainienne Kseniia Mishina), l’épouse d’origine ukrainienne d’Ivan Horvatic, un influent politicien croate, se rend au gala caritatif organisé au bénéfice de sa fondation pour la protection de l’enfance. Quand elle apprend que Katia, sa nièce de 15 ans, est introuvable, Olga se lance à sa recherche.

Au royaume de la pédocriminalité, tous pourris…

L’histoire est adaptée d’un roman du journaliste d’investigation croate Drago Hedl, Le Silence, (traduction du titre original croate, Sutnja). Et basé sur des faits réels : il a enquêté sur la prostitution de mineures en Croatie et plus particulièrement à Osijek, sa ville natale, quatrième ville du pays.

L’affaire a été révélée au grand public, mais les auteurs, jamais inquiétés, "trop hauts placés", dit-il dans une interview à nos confrères flamands de Humo. "Mes livres étaient une forme de thérapie: dans ma fiction, je pouvais punir les auteurs de leurs abus".

C’est Dalibor Matanic ( Un soleil de plomb, prix du jury "Un certain regard" à Cannes en 2015) qui adapte le récit. Il orchestre une série noire comme un polar scandinave sur l’exploitation sexuelle d’adolescentes et le silence qui permet aux gangs criminels d’Europe de l’Est d’échapper à la justice.

Le titre de la série, La fille de Kiev ?

Elle a effectivement été tournée entre la Croatie et Kiev, avant l’invasion russe. On y voit ses bâtiments superbes, des deux côtés de larges rues encore intactes...

Le Silence de Drago Hedl est une trilogie. On sait déjà qu’il y aura au moins une deuxième saison de la série.

