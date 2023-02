Ce mercredi soir à la télé : être vieux c’est trop swag

Paradoxes

Pendant une heure, elle interroge des paradoxes. Par exemple: les "jeunes" sont dégoûtés par "les vieux", mais ils adorent leurs grands-parents. Il y a une sorte de "racisme" envers les vieux, comme si les jeunes, les adultes et les vieux étaient à part, alors que ce sont les mêmes personnes. Les jeunes pensent qu’ils ne vont pas vieillir et les vieux ont oublié qu’ils ont été jeunes.

Mais surtout, elle dédramatise en parlant de nos peurs, comme la maladie d’Alzheimer. Elle touche moins de 5% des plus de 80 ans. Les autres petites pertes de mémoires ? Elles sont normales. Rassurantes mêmes: en une vie, on en accumule des souvenirs, alors c’est logique que certains deviennent flous.

Au final, le cerveau, c’est l’organe qui résiste le mieux au temps. Plus on cultive ses facultés à s’émouvoir, et ses facultés conatives, c’est-à-dire son envie de se battre, d’y arriver et plus on vivra longtemps.

"C’est beau de vieillir"

Et puis il y tous ces "vieux" inspirants. Comme Germaine, 77 ans et de l’énergie à revendre qui a créé au Sénégal une école de danse qui mélange les générations. Ou Claude et Josette qui à 90 et 87 ans sont devenus des stars des réseaux sociaux avec certaines de leurs vidéos TikTok qui cumulent près de 11 millions de vues. Une occasion en or pour eux de passer plus de temps avec leur petit-fils qui les filme. Elle: "Parce que t’aimes bien être vieux, toi ?" Lui: "C’est une expérience qu’il faut vivre. Il y a des joies qu’on n’a pas quand on est jeune, on a plus d’aisance. Et j’espère que j’irai encore plus loin." Elle: "Si t’étais pas là, je ne ferais pas tout ça." Une jolie déclaration après 65 ans de mariage…

France 2, 22.50