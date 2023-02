Saison 11 de "Dans les yeux d’Olivier" sur France 2: "Certaines personnalités n’en ont rien à foutre", dit Olivier Delacroix

Pour cette onzième saison, une nouveauté est à signaler: ce ne sont plus seulement des anonymes qui témoignent, il y a également parfois des personnalités connues du grand public, "On se posait la question de savoir si l’introduction de personnalités dans le programme était judicieuse, alors que la force de celui-ci reposait jusqu’à présent sur le témoignage d’anonymes auxquels on pouvait s’identifier. Mais je trouve que c’est très réussi."

Il y avait pourtant un risque de ne pas obtenir une parole vraie, par souci de protection. Mais cela n’est pas arrivé. Pour le journaliste, quand on fait un métier public, il est important de répondre aux questions précises que les gens se posent. "Je pense que c’est important que le public qui vous suit connaisse votre vie et comprenne pourquoi vous êtes comme ça. Il existe évidemment des personnalités qui n’en ont rien à foutre et il n’y a que la promo qui les intéresse. Je me suis donc heurté à quelques refus. Mais celles que nous avons choisies pour cette saison ont joué le jeu et leur témoignage donne quelque chose de différent de celui des anonymes."

Avec Poelvoorde ?

Parmi les personnalités avec qui il aimerait un jour prendre le temps de discuter figurent Gérard Depardieu ou notre compatriote Benoît Poelvoorde. "Ce sont des personnalités qui me fascinent, que j’aime et qui me touchent. J’adorerais me rendre dans leur monde intérieur. Peut-être que cela viendra…" Pour convaincre Benoît Poelvoorde, une piste passe par l’animatrice belge Bérénice, avec qui Olivier travaille sur la libre antenne sur Europe 1, et qui est une proche de l’acteur. "Je lui en ai d’ailleurs parlé pas plus tard qu’hier", avoue-t-il.

L’épisode de ce soir est consacré aux personnes qui ont été victimes de prises d’otages. Il y aura le témoignage du Père Georges, enlevé en 2013 au Nigeria par l’organisation terroriste islamique Boko Haram ; celui de Mostafa, chauffeur de taxi héroïque qui a permis l’arrestation de terroriste du marché de Noël de Strasbourg et celui de Georges Malbrunot, enlevé et détenu en Irak en 2004 avec son confrère Christian Chesnot.

Mais l’émission démarre avec l’histoire de René, Carine et sa fille Laura, victimes d’un home-jacking dans la région liégeoise en 2016. "L’un des principes de l’émission, c’est d’obtenir des témoignages que vous n’avez jamais vu ailleurs. C’est ce qui fait sa qualité. Quand on a un bon témoignage francophone, qu’il soit Suisse, Belge ou Luxembourgeois, ce n’est pas ça l’important", affirme Olivier Delacroix, dont la mère est Belge.

Envie de travailler avec la RTBF

Le point commun entre ces différents récits, c’est qu’ils ont tous eu la peur de mourir et que tous ont lutté, à leur façon, pour rester en vie. Par contre, on verra que le vécu après la prise d’otages et la reconstruction sont très différents selon les individus.

"Ce couple belge est encore très marqué par ce qu’il a vécu. La peur s’est installée." Par contre, leur fille Laura a pardonné. "C’est étonnant… Je ne suis pas sûr que moi je l’aurais fait."

Toutes ces histoires recueillies pendant plus de dix ans par Olivier Delacroix le marquent durablement. "Ces personnes ont la gentillesse de me confier des choses très intimes, et donc évidemment cela me hante."

Outre ses émissions sur France 2 et Europe 1, Olivier Delacroix réalise aussi des documentaires. Il s’est associé avec Fabrice Bonanno, ex-directeur général de Coyote, pour fonder C’est Comme Ça Production et travaille sur différents projets. "J’ai aussi très envie de travailler avec la RTBF. Leur vision de la télévision d’aujourd’hui m’intéresse."

France 2, 22.55