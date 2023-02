À l’heure où notre culture n’a jamais été plus tolérante à l’égard du sexe (du moins sur le plan privé), les récentes enquêtes sur la sexualité des nouvelles générations soulignent des comportements semblables à ceux de leurs aînés. C’est surtout leur rapport au sexe qui n’a plus rien à voir avec celui des générations précédentes. Dans ce docu de Magali Cirillo (2 021) les jeunes racontent les effets de tous ces changements sur leur sexualité.

2. Mardi 14: «Noisettes: le casse du siècle» - France 5,

Les noisettes, une spécialité de la Turquie, plus gros producteur mondiale. ©© Impala prod

Riche en oméga 9, en vitamine E, en fibres, la noisette fait partie des super-fruits et apporte une petite touche de gourmandise. Ce docu tout neuf (2 023) explique que c’est la Turquie qui règne en maître sur le marché avec 800 000 tonnes par an, soit plus de 73% de la production mondiale. Ce qui fait vivre toute la filière, c’est la pâte à tartiner. Mais certains insectes menacent la production.

3. Mercredi 15: «Célibat des prêtres: le calvaire de l’église» - La Une, 20 h 20

Des couples clandestins (ou pas) abondent dans le milieu des prêtres où le célibat semble désormais une valeur bien obsolète.

Le magazine #Investigation s’intéresse au célibat des prêtres, sous-titré "le calvaire de l’église". Un débat sulfureux et sans fin, presqu’aussi vieux que le catholicisme, et dont on se demande surtout pourquoi l’église s’y accroche tant compte tenu des dérives qu’il provoque et de ce que beaucoup de prêtres vivent en couple de façon plus ou moins cachée.

4. Jeudi 16: «Les 300: La bataille des Thermopyles» - France 5, 21 H

300 Spartiates pour arrêter une immense armée? Ce docu démêle le vrai du faux. ©© Windfall Films

Les Spartiates étaient les plus grands guerriers de la Grèce antique. En 480 av. J.-C., dans ce passage situé entre la mer Egée et le massif du Kallidromo, 300 d’entre eux auraient tenu en respect une armée perse de centaines de milliers d’hommes.

Cette version semble incroyable mais aujourd’hui grâce à la technologie satellite et de nouvelles méthodes scientifiques, il est possible d’en savoir davantage sur cet événement qui a marqué les esprits.

5. Vendredi 17: «Visual suspects » - TF1, 21h10

Amel Bent, Claudia Tagbo, Michaël Youn et Kev Adams vont jouer en binôme pour faire gagner de l’argent à une partie du public. Ils doivent deviner le métier, la passion, le talent caché de 80 Français sans leur poser de questions !

Pour gagner, les "profileurs" ne devront pas se fier aux apparences, mais plutôt faire confiance à leur instinct. Ce jeu d’enquête est adapté d’une séquence de l’émission américaine "The Late Late Show" aux USA.