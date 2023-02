En 2014, un hélicoptère survolant la Sibérie fait une découverte étonnante: un cratère de 25 mètres de large et de 50 mètres de profondeur… de quoi engloutir un immeuble de quinze étages. Ce trou béant semble dû à une inexplicable explosion. Depuis, d’autres gouffres ont été découverts en Sibérie et en Alaska, Comme nous l’explique ce documentaire de 2021, ces étranges phénomènes sont en fait causés par la fonte du pergélisol (ou permafrost), une couche de terre en principe gelée qui couvre un quart de l’hémisphère Nord.

2. Samedi 11: «Coluche, une époque formidable » - France 2, 22h25

Il jouait du violon debout, c’est peut-être un détail pour vous... ©© Collignon Benoist - SIPA - Spica Productions

Dans ce docu de 2021, ponctué d’interviews de tous ceux qui l’ont bien connu, Gérard Jugnot raconte son ami Coluche, tour à tour humoriste, animateur radio, acteur, créateur des "Restos du Cœur" et même candidat à l’élection présidentielle. En moins de 15 ans, il aura marqué de son empreinte indélébile l’inconscient collectif des Français. Car Coluche avait un pouvoir, celui de faire rire et de changer le monde. 35 ans après sa mort, il fait toujours partie des personnalités préférées des Français.

3. Dimanche 12 : MacDonalds & Dodds, saison 2 - France 3,

Tala Gouveia (Lauren Mcdonald), Jason Watkins (Dodds). Les séries britanniques ont la cote sur France 3. ©Copyright © Mammoth Screen 2021 Limited

France 3 semble avoir un faible pour les séries britanniques le dimanche soir. Après Inspecteur Barnaby ou Les enquêtes de Vera, voici la saison 2 de McDonald & Dodds, du nom du duo d’enquêteurs, la capitaine McDonald (Tala Gouveia) et le lieutenant Dodds (Jason Watkins) de la police de Bath. Cette série policière de format classique qui fonctionne sur le principe d’un duo antagoniste lorgne parfois du côté d’Agatha Christie. C’est le cas de ce 1er épisode, où le mystère démarre lors d’un vol en montgolfière.

4. Dimanche 12 : « Whitney », le docu de sa vie tragique - Plug TV, 20h15

Whitney, star à la voix incroyable mais au destin fort triste. ©AFP

Alors qu’un film de fiction ("I wanna dance with somebody ") est sorti fin de l’année dernère, voici un film documentaire de Kevin Macdonald sorti en 2 018 (montré à Cannes). Il retrace le parcours tragique de Whitney Houston, dotée d’une voix sublime et qui bagna dans la musique depuis son plus jeune âge, Cissy, sa mère, étant chanteuse de soul. Clive Davis, le patron d’Arista Records, pensa de suite que Whitney pouvait plaire à l’Amérique… blanche. Mais sa carrière piquera du nez avec le désastre de son mariage.

5. Dimanche 12: La Fabrique du mensonge, le procès Depp-Amber Heard - FRANCE 5, 20H55

Des messages qui ne sont pas là par hasard, mais portés par une mouvance masculiniste. ©© Together Media

Collection documentaire portée par Karim Rissouli depuis 2019, La fabrique du mensonge s’intéresse ce dimanche soir à l’affaire judiciaire qui a passionné le monde entier l’an dernier: le procès qui a opposé Amber Heard Johnny Depp, avec comme angle particulier la justice à l’épreuve des réseaux sociaux.

Au départ, l’histoire est somme toute banale. C’est celle de deux stars de Hollywood qui s’accusent de violence conjugale lors d’un procès pour diffamation. Mais comme ce dernier est diffusé en direct sur internet et commenté dans le monde entier, une certaine frénésie médiatique s’en empare.

Au printemps 2022, celle-ci s’est accompagnée d’une campagne de haine et de dénigrement en ligne sans précédent contre Amber Heard. Derrière les railleries habituelles des réseaux sociaux se cache en réalité une campagne orchestrée par des groupes d’hommes en colère, qui depuis des années font de la haine contre les femmes leur priorité: les masculinistes.

Des hommes qui voient le mouvement #MeToo comme une menace, et estiment que le féminisme met nos sociétés en danger. Pour eux, le procès est l’occasion inespérée de remettre en cause la parole des femmes et de faire basculer l’opinion.