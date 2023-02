The last of Us : le mystérieux champignon qui inquiète vraiment les scientifiques

Les créateurs du jeu vidéo et de la série ont imaginé ce qu’il se passerait si le cordyceps s’acclimatait au corps humain. Une terrible mutation, résultat du réchauffement climatique.

Que l’on se rassure, le cordyceps ne serait pas capable de percer des défenses immunitaires humaines. The Last of Us décrit pourtant une inquiétude croissante du monde scientifique. D’autres champignons sont susceptibles de muter et d’infecter, cette fois-ci, les humains, provoquant des maladies inédites. Un cas aurait déjà même été recensé…

