Voici César, le candidat "presque belge" de la prochaine saison de "Top Chef"

Formé dans les palaces, César est passé par l’école Ferrandi de Bordeaux avant de découvrir les cuisines de l’Hôtel du Palais à Biarritz. "Ensuite, j’ai travaillé à l’Arpège à Paris et au Domaine de Murtoli en Corse, explique-t-il. Puis je suis parti à Bali pendant un an pour ouvrir un restaurant pour quelqu’un puis je suis revenu à Bruxelles pendant le Covid et j’ai travaillé pour différents restaurants. Et, depuis le début de l’année 2002, je me suis mis à mon compte et j’ai pas mal travaillé dans l’événementiel avant d’ouvrir mon corner de street-food dans le centre-ville de Bruxelles."

Les 3 "F" pour "Fête-Fille et Food"

Si César est Marseillais, il se dit "Belge d’adoption" et c’est un peu comme ça que la production de Top Chef le présente. Et quand on lui demande ce qu’il aime en Belgique, il a le sourire aux lèvres et dit: "C’est un peu la règle des trois “F” pour fête, fille, une en particulier et food !"

Top Chef, il s’y est inscrit tout seul "pour le challenge" et y a appris énormément de choses sur lui-même. "C’était une démarche très personnelle, confesse-t-il. Je voulais voir où je me situais puisque je venais de me lancer à mon compte. C’était une façon de me remettre en question et de faire un point sur ma carrière. J’ai essayé de mettre de côté un peu toutes les petites choses qui pouvaient parasiter mon expérience comme le doute, la peur, la télé et de me focaliser vraiment sur l’aspect “cuisine”. Puis, j’étais très curieux: je voulais savoir aussi ce qu’il y avait derrière les caméras. J’ai été très impressionné par cette grosse machine, le nombre de personnes qui travaillent sur le plateau, les chefs qui viennent nous challenger. J’ai appris beaucoup de choses."

Sur son parcours, il restera très discret pour maintenir le plaisir des téléspectateurs mais avoue tout de même que s’il s’est inscrit au concours, "c’est pour gagner". "Sinon, ça n’a pas d’intérêt. Évidemment, on s’inscrit pour gagner mais ce n’était pas mon objectif premier: peu importe le résultat, c’est une expérience qui fait tellement progresser. Top Chef , c’est un ascenseur émotionnel: c’était moi face à moi-même."

Séduit par l’état d’esprit des chefs Glenn Viel et Paul Pairet "parce qu’ils ont une façon de manager leur cuisine qui n’est pas traditionnelle et qu’ils font beaucoup confiance à leurs équipes", César ne dévoilera pas s’il a été choisi pour intégrer l’une des brigades et encore moins laquelle. De quoi maintenir le suspense dans cette seizième saison qui sera riche en nouveautés et en rebondissements.