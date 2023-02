Michel Drucker hospitalisé pour ses problèmes cardiaques

« On a convenu avec Michel qu’il prenne le temps de se reposer après ses examens. J’échange avec lui tous les jours et il va très bien », révèle Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions.

Ses prestations suspendues

En conséquence de cet hospitalisation, la célèbre émission "Vivement dimanche" basculera en rediffusion dès ce week-end et ce pour deux à trois semaines.

Michel Drucker est également contraint d'interrompre temporairement son spectacle autobiographique "De vous à moi", performance durant laquelle il échange avec une version de lui des années 70. Cela devrait reprendre le 14 mars prochain selon Le Parisien.

Lors de sa première hospitalisation, il avait été suivi trois mois pour une endocardite infectieuse, un triple pontage et puis une infection de sa cicatrice. Son opération avait duré huit heures, puis quinze heures sous anesthésie.